El precio del huevo sigue disparado y ya se ha incrementado un 22,5% anual tras subir el 5,1% solo en el mes de octubre

El precio del huevo ha seguido escalando y ha subido el 22,5% en octubre pasado respecto al mismo mes de 2024 y un 5,1% en solo un mes, por lo que ha vuelto a ser el alimento básico que más se ha encarecido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Precios de Consumo (IPC), difundido este viernes 14, refleja que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado el 2,4% anual en octubre, la misma tasa que en septiembre, y han crecido el 1,4% respecto al mes anterior.

También han subido de precio por encima de los dos dígitos la carne de vacuno (+17,8% anual) y el café, el cacao y las infusiones (+16,2%), mientras que en el lado contrario destaca el abaratamiento de los aceites y grasas (-33,5%) y del azúcar (-13,5%).

El alza del precio del huevo viene produciéndose de forma progresiva desde 2021, en un contexto nacional de aumento de consumo e internacional de impacto de la gripe aviar en varios países europeos y en Estados Unidos.

Precisamente el jueves 13 el Gobierno ordenó confinar todas las aves de corral que se crían al aire libre en España para prevenir la gripe aviar ante la previsión de empeoramiento de los contagios por las migraciones de aves silvestres, una decisión que amplía el confinamiento que ya afectaba desde el lunes pasado a 1.200 municipios en zonas de especial riesgo y vigilancia.

Como referencia, cabe destacar que los precios medios del huevo han aumentado un 20,8% a lo largo de 2025 en la Unión Europea (UE), donde España es el tercer productor, con un volumen equivalente a 962.000 toneladas, según el último panel sobre este alimento difundido por la Comisión Europea.