El precio del arándano cae un 54% en origen en un mes mientras que el consumidor debe pagar por él un 400% más

El último mes está siendo nefasto para la economía de los agricultores/as de arándanos de la provincia de Huelva. El observatorio de precios de la Junta de Andalucía informa de una caída de un 29,32% en las dos últimas semanas con datos registrados. Por otra parte, a pie de campo, los agricultores/as informan de caídas mayores a tiempo real, percibiendo ya precios por debajo del 2,50 €/Kg, lo que implica caídas de un 54% en el último mes y que no se puedan cubrir los costes de producción.

UPA Huelva quiere recordar que los agricultores/as y ganaderos/as de la provincia vienen sufriendo una subida generalizada de los costes de producción, que en el caso de la campaña de frutos rojos ha sido de más de un 30% de media. Esto debería suponer que los agricultores/as tendrían que repercutir esta subida de costes en el precio que reciben por el producto. Sin embargo, esto en la práctica no es así.

Por otra parte, en los lineales de venta de supermercados y grandes superficies, el consumidor/a sufre una subida del IPC de casi un 9% y paga por el arándano una diferencia aproximada de un 400% con respecto a lo que recibe el agricultor/a, oscilando los precios entre 10,00 y 13,00 €/Kg de media, según ha podido constatar UPA Huelva.

En este escenario UPA Huelva quiere formular la siguiente reflexión ante la caída de un 54% en los precios: «Si lo que el consumidor/a paga de más no lo recibe el agricultor/a que es el que soporta la subida de costes. ¿Quién se está quedando con el dinero?»

APUESTA POR DENUNCIAR LAS ESPECULACIONES Y HACER CUMPLIR A LEY DE LA CADENA

UPA Huelva quiere recordar que la Ley de la Cadena Alimentaria cita que el responsable de pagar un precio justo será siempre el comprador. Esto se ha hecho así para proteger al eslabón más débil: el agricultor/a o ganadero/a. Sin embargo, si las administraciones no ponen medios para que la Ley se cumpla y no actúan de oficio para inspeccionar y sancionar, esta Ley no servirá para nada.

UPA Huelva también quiere advertir a las administraciones que los productos provenientes de terceros países deben cumplir las mismas normas de control a los que están sometidos los productos de dentro de la UE. En caso contrario, la dejadez en la inspección y sanción favorece una competencia desleal que actualmente está contribuyendo a un mercado agrícola “adulterado” y que está afectando también al arándano de Huelva.

UPA Huelva quiere lanzar un mensaje sobre la necesidad de denunciar las vulneraciones de la Ley de Cadena Alimentaria «como medida para empezar a cambiar este mercado tan injusto para el agricultor/a. Por eso hace un llamamiento a agricultores/as, ganaderos/as, cooperativas, SATs…etc. Para unir fuerzas, denunciar a los especuladores y hacer cumplir la ley».

Para ello UPA Huelva pone a disposición de todos ellos su gabinete jurídico para defender y proteger sus marcas denunciando a través de la organización los incumplimientos y solicitar sanciones, por lo que les anima a contactar con UPA Huelva y sumar esfuerzos para evitar se incremente esa caída de un 54% en el precio en origen, dado que su colaboración es fundamental para que las reclamaciones se realicen de forma adecuada y lleguen a buen puerto.