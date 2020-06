El precio del aceite sigue bajando incluso en las categorías en las que casi no quedan ni existencias

El precio del aciete no se recupera ni ingresajndo al sector en la UCI del hospital de Ifema. En la última semana se ha detectado un descenso incluso en las categorías como el virgen extra en las que casi no quedan ni existencias. Además, según la Junta de Andalucía, en mayo los precios tuvieron un leve descenso tras el cierre de la cuarta y última licitación del mecanismo de almacenamiento privado activado por la UE. El mismo que el Gobierno ha vuelto a solicitar ahora.

Según fuentes de Oleoestepa, el mercado registra niveles normales de actividad que deja sin cambios los precios, salvo en extra donde a pesar de que no quedan ni existencias, se cierran operaciones a la baja quedando a 2.250 euros frente a los 2.300 euros por tonelada de la anterior semana. El resto de categorías repitieron: el virgen a partir de 1.750 euros y el lampante a 1.650 euros por tonelada.

Asimismo, el sistema Poolred de la Fundación del Olivar recoge subidas en virgen al fijar un precio medio de 1.702 euros (1.683 euros de la anterior semana) y en lampante a 1.633 euros (1.607, la anterior). Mientras que el extra baja hasta 1.969 euros por tonelada frente a los 1.987 euros de la anterior semana.

Esta semana no ha habido informe del Observatorio de precios y mercados de la Junta de Andalucía aunque sí un balance de los precios medios mensuales de las diversas categorías de aceite de oliva, hasta la última semana del mes de mayo de 2020 (día 31), han alcanzando los valores de 2,12 €/kg para la categoría “virgen extra”, del que no quedan ni existencias, 1,79 €/kg para “virgen” y 1,63 €/kg para “lampante”, todos ellos inferiores a los registrados el pasado mes. Asimismo, recoge que respecto a la evolución de los precios en origen tras el cierre de la cuarta y última licitación del mecanismo de almacenamiento privado activado por la UE, estos no solo no han mostrado mejoría, sino que han iniciado una tendencia ligeramente

descendente.

Por último, según el Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la semana 22 ha habido importantes retrocesos en las cotizaciones de los diferentes tipos de aceite vegetal. Respecto al aceite de oliva, las categorías de mayor calidad anotaron esta semana descensos más destacados de precios (-2,08% en el aceite de oliva virgen extra <0,8º, -3,18% en el aceite deoliva virgen de 0,8º a 2ºy -2,27% en el aceite de oliva lampante >2º). Las categorías de menor calidad registraron variaciones negativas de precios de menor cuantía (-0,67% en el aceite de oliva refinado,-0,08% en el aceite de oliva orujo crudo y -0,23% en el aceite de oliva orujo refinado). El aceite de girasol refinad anotó una bajada del (-0,22%) en sus cotizaciones.