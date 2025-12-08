El precio del aceite en origen no sube y España ya tiene el precio más bajo en Europa para el aceite virgen extra de los principales productores

Con un 30% menos de producción en el olivar de regadío y con el enfado del sector con la llegada masiva de aceite tunecino, del que piden que se aclare su trazabilidad, los precios en origen del aceite siguen sin subir y se muestran con mucha contención, lo que está provocando que según los datos de la Comisión Europea, actualizados a 1 de diciembre, en España se registra el precio más bajo para el aceite virgen extra de entre los principales productores.

Según estos datos, el precio medio para el virgen extra se situó en nuestro país en 425 euros/100 kilos (un 42% menos que hace un año), frente a los 442,6 euros de Grecia (-35%) y muy lejos de los 912,5 euros/100 kilos de Italia (-1%).

En el aceite de oliva virgen, la media más elevada se alcanzó en Italia (406,9 euros) seguida de España (364 euros) y Grecia con 350 euros/100 kilos.

En el caso del lampante, la media en España fue de 258,6 euros/100 kilos (-45% respecto a septiembre de 2024), mientras que en Italia se situó en 340 euros (-47%) y en Grecia en 257,9 euros (-49%).

Como todas las semana, COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada, los viernes. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar. Los precios que se ofrecen a continuación se refieren a venta de aceites de la anterior campaña, y a venta de aceites de la actual, de la que todavía apenas si hay operaciones, debido a que en la provincia de Jaén no ha comenzado de forma generalizada la campaña de recolección.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 29 de noviembre al 5 de diciembre) en:

Aceite campaña 2024/2025

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,74 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,05 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,81 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,61 euros Precio medio operaciones: 3,76 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: sin cotización

Aceite de Oliva Virgen: 3,81 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,66 euros

Aceite campaña 2025/2026

* España * Jaén Precio medio operaciones: 4,32 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,46 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,87 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,28 euros Precio medio operaciones: 4,52 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,55 euros

Aceite de Oliva Virgen: sin cotización

Aceite de Oliva Lampante: 3,34 euros

*Para conocer más datos sobre precios y operaciones en origen ponte en contacto con el Sistema de Información de Precios en Origen – POOLred. Tel. +34 953 29 50 90 E-mail: pool@poolred.com

El precio medio del aceite del 24 al 30 de noviembre según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,52 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,70 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,28 euros

El precio medio del aceite la semana del 13 al 23 de noviembre según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,72 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,33 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,66 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,41 euros

PRECIOS AUTONOMÍAS

PRECIOS INTERNACIONALES