El precio de la uva sigue provocando cabreos: amenazan con movilizaciones en la DO Ribera del Duero tras la bajada de precios del 15 al 50%

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha exigido a las bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero que actúen «con mayor responsabilidad ante la injustificada bajada de precios de la uva, que en algunos casos alcanza reducciones del 15% e incluso hasta el 50%». Por eso, amenazan con movilizaciones si no se toman medidas inmediatas.

Para la organización agraria, esta situación resulta especialmente grave en un año marcado por los elevados costes de producción derivados de los tratamientos contra el mildiu, «a lo que se suma la ausencia de apoyo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León».

Asimismo, denuncian que «con unos costes de producción que rondan los 1,25 € por kilo de uva, estas prácticas de bajada de precios solo conducen a la ruina de los viticultores de la Ribera del Duero».

NO SE DESCARTAN MOVILIZACIONES SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS INMEDIATAS PARA ACABAR CON ESTAS BAJADAS DE PRECIOS

Desde UCCL recuerdan que ya en 2016 advirtieron de la necesidad de frenar nuevas plantaciones, especialmente limitando la entrada de derechos de plantación de otras regiones vitivinícolas hacia la Ribera. Sin embargo, «esa falta de control ha generado un desequilibrio estructural en esta comarca rural, poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos y del tejido económico vinculado al viñedo».

Ante esta situación, advierten de que «los ánimos entre los viticultores están al límite y no se descartan movilizaciones en las próximas fechas si no se adoptan medidas inmediatas».

En este sentido, reclaman al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero que «asuma plenamente sus funciones, tal y como establece su propio Reglamento, que contempla la representación y defensa de los intereses económicos y sectoriales de todos sus integrantes, en particular de los minoritarios».

Asimismo, exigen a las bodegas de la DO Ribera del Duero «un mayor compromiso con los viticultores. No es aceptable que muchos contratos se firmen a última hora, incluso el día antes de vendimiar, y solo por campaña, dejando a numerosos productores todavía hoy en la incertidumbre y obligados a buscar compradores dignos para el fruto de su esfuerzo y trabajo». Y hacen especial hincapié al señalar que «de mantenerse esta situación, el futuro de la viticultura y de toda la Ribera del Duero está en serio peligro».