El precio de la almendra no levanta cabeza con subidas y bajadas y sueña con unos aranceles al sector de EEUU

Al sector de la almendra no le cuadran los números, en especial tras otra semana donde los precios no levanta cabeza y ve subidas y bajadas sin que se marque una tendencia clara. Y aunque estas fechas siempre ha sido la más propicia para el incremento de las cotizaciones, por la cercanía de las fiestas navideñas, actualmernte no se está dejando notar y menosque lo puede hacer con todas las nuevas restriciones que obligará el estado de alarma. Por eso, el sector sueña con unos aranceles al sector de EEUU.

Y aunque todo está en el aire y Europa no quiere guerras comerciales, ya hay quien ha apuntado directamente a la almendra o el pistacho como objetivos referentes en caso de que hubiera que aplicar nuevos aranceles a productos agroalimentarios estadounidenses. Aunque antes habrá que seguir esperando a ver qué pasa en las elecciones de noviembre en ese país y luego ver si se pudiera concrtar o no unos aranceles al sector de EEUU.

(Cotizaciones: precioalmendra.es)

LONJA DE MURCIA

LONJA DE REUS

LONJA DE ALBACETE