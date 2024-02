El portavoz de la plataforma 6F, que impulsó las movilizaciones espontáneas, renuncia por su politización pero anuncia nuevas protestas

Xaime da Pena, portavoz de la Plataforma 6F, que organiza protestas de agricultores convocadas por redes sociales, ha anunciado este lunes que renuncia al cargo, tras afirmar que la plataforma se ha «politizado».

Da Pena sustituyó a Lola Guzmán en la portavocía de la plataforma, que menos de 15 días después vuelve a quedarse sin una persona que les represente públicamente, según ha expresado en rueda de prensa el hasta ahora portavoz.

«Yo dejé muy claro que si se hablaba de siglas o se politizaba la plataforma, como ha pasado, yo iba a renunciar», ha expresado Da Pena.

NUEVAS PROTESTAS Y APOYO A LA CONVOCADA POR UNIÓN DE UNIONES ESTE MIÉRCOLES

El ya ex portavoz de la Plataforma 6F ha explicado que esta politización no responde a una «logística interna» sino que se ha producido desde la «esfera política» y los medios de comunicación, y ha indicado que hay agricultores que no se sienten cómodos organizando protestas con la plataforma si esta está politizada.

Antes de anunciar su renuncia, Da Pena ha considerado «positivas» las casi dos semanas de protestas de los agricultores y ganaderos dado que, según ha expresado, se ha conseguido que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúna con las organizaciones agrarias para plantear cambios en las políticas agrarias.

Pese a que la Plataforma 6F quedó excluida de la reunión que la semana pasada mantuvo Planas con las organizaciones agrarias mayoritarias (ASAJA, COAG y UPA), Da Pena considera que en la base de las medidas que el ministro les planteó se encuentran las reclamaciones que la plataforma llevó a la calle desde el primer día.

No obstante, ha criticado que se excluyese a la plataforma de la reunión: «La estrategia del Gobierno es dejar a los agricultores de lado y tener a su vera a las asociaciones, a las que acabará pagando con subvenciones y ayudas».

Da Pena ha señalado que la Plataforma 6F ha movilizado a un mínimo de 40.000 personas y ha anunciado que las protestas van a seguir.

Así, ha indicado que este martes habrá cortes de tráfico en la cornisa cantábrica y que el miércoles se unirán a la convocatoria de Unión de Uniones para manifestarse en Madrid frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).