El Plan de Seguros del Ministerio 2026 repite presupuesto con 315 millones cubrirá la viruela ovina y abre la puerta a la dermatosis y la peste porcina

El Plan de Seguros Agrarios para 2026 contará con un presupuesto de 315 millones de euros, la misma cantidad que este año, y como novedad incluirá coberturas por la enfermedad de la viruela ovina y caprina, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados para el próximo ejercicio ha sido aprobado este jueves la Comisión general de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa ).

El MAPA ha indicado que, con el fin de posibilitar la «inclusión futura» de coberturas de otras enfermedades ganaderas como la dermatosis nodular contagiosa o la peste porcina, el plan incorpora nuevas actuaciones técnicas y estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos, los relacionados con dichas afecciones animales.

En un comunicado, el MAPA ha explicado que el próximo plan mantendrá el sistema de subvenciones diferenciado para agricultores profesionales, los agricultores jóvenes y los titulares de explotaciones prioritarias, con el objetivo de que puedan alcanzar los porcentajes máximos de ayuda establecidos por la normativa comunitaria.

Ha precisado que los colectivos prioritarios -jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias- contarán con subvenciones mínimas entre el 50% y el 45%, unos porcentajes que pueden elevarse hasta el 70 % con las aportaciones que realicen las comunidades autónomas.

Han indicado que el actual sistema de seguros agrarios cuenta con 45 líneas que cubren «la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico del país».

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y presidente de ENESA, Ernesto Abati, ha presidido la reunión, a la que han asistido representantes de las comunidades autónomas, de los ministerios de Hacienda y de Economía, Comercio y Empresa, a través de la dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros. Igualmente, han participado las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias, junto con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras del Seguro Agrario (Agroseguro).