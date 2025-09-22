El pedrisco causa daños por valor de 9 millones de euros en olivos, caquis, aguacates y cítricos en la Costera y la Safor

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) informa que la fuerte tormenta de pedrisco registrada el pasado fin de semana ha ocasionado graves pérdidas por valor de 9 millones de euros en 1.700 hectáreas de explotaciones agrícolas de la Costera y la Safor, afectando especialmente a cultivos de olivos, caquis, aguacates y cítricos.

Según una primera valoración, los municipios de Vallada, Villalonga y Ador presentan daños significativos en sus campos, aunque en el caso de Moixent y Oliva, el tamaño de las piedras ha provocado en algunas parcelas afecciones superiores al 80% en olivar, cítricos y caquis. Los agricultores advierten que, aunque ya se observan impactos en los frutos, el verdadero alcance de los daños se verá en los próximos días.

El delegado de AVA-ASAJA en Moixent, José Luis Sanchís, califica la situación en el olivar de «desastre», el daño en este cultivo llega al 90%. En algunas parcelas apenas se han salvado cuatro olivos. Estas pérdidas pueden ser millonarias». Rafa Tomás, agricultor asociado de Moixent añade que el pedrisco vino acompañado de rachas de viento de hasta 100 km/h, lo que ha resultado «letal para el caqui en algunas parcelas la afección alcanza el 100%». Una situación que también se repite en los cítricos, cuya fruta ha quedado marcada e inservible para la comercialización.

AVA-ASAJA solicita a Agroseguro que agilice la peritación de los siniestros y reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de medidas de apoyo urgentes a estos cultivos de olivos, caquis, aguacates y cítricos afectados, tales como ayudas directas, préstamos bonificados y exenciones fiscales.

Respecto a la provincia de Castellón, en localidades del norte de la provincia como Benicarló, Vinaròs o Peñíscola, donde solo ha habido lluvia, esta ha sido positiva para los cultivos ya que ayuda a mejorar el calibre de las producciones de temporada y a reducir el estrés hídrico.