El paro agrícola sube un 2,21% en octubre en términos mensuales mientras la afiliación al Sistema Especial Agrario lo hace en un 2,68%

El paro en el sector agrícola ha registrado un 2,21% de personas registradas en relación con el mes anterior, con un total de 1.547 más, según los datos de los registros del Servicio público de empleo estatal (SEPE) difundidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social . Por su parte, la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social ha subido un 2,68 % mensual en este mismo mes de octubre.

En términos generales, el número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de octubre, ha subido en 43.128 personas en relación con el mes anterior (1,81 %).

Por sectores, el paro registrado se incrementa en servicios en 26.853 personas (1,58 %), en industria en 1.911 personas (1,06 %), y apenas cambia en construcción con 102 personas (0,06 %). Además, el colectivo sin empleo anterior aumenta en 12.715 personas (4,87 %).

LA AFILIACIÓN AL SEA SUBE UN 2,68%

Por su parte, la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social ha subido un 2,68 % mensual en octubre de 2026, situándose en 656.837 personas, ha señalado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación ha subido en 17.146 personas en un mes y, además, se ha elevado en 23.002 personas respecto a octubre de 2025, lo que representa un ascenso anual del 3,63 %.

Dentro del régimen general, la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha registrado 95.972 afiliados (-4,08 % mensual y +6,75 % anual), mientras que entre los trabajadores autónomos, esa misma actividad ha sumado 254.146 personas (+0,07 % mensual y 0,01 % anual).