El Parlamento Europeo vota sí a ‘Cada cosa por su nombre’ y da un paso más para que las denominaciones cárnicas queden protegidas por ley

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una enmienda que refuerza la protección de las denominaciones de la carne y sus derivados, prohibiendo su uso en productos que no contengan carne. Con esta aprobación a la iniciativa ‘Cada cosa por su nombre’ se da un paso más para que las denominaciones cárnicas queden protegidas por ley.

La votación, con 355 votos a favor, 247 en contra y 30 abstenciones, consolida la posición de la Eurocámara en defensa del sector ganadero-cárnico. De los 60 eurodiputados españoles, 54 han participado en la votación en la que 46 han sido votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

La decisión se enmarca en la reforma de la PAC, que contempla diversas modificaciones del Reglamento 1308/2013 sobre la Organización Común de Mercados de los productos agrarios.

Entre ellas, destaca la enmienda 113, relativa a la protección de las denominaciones de venta de la carne y sus derivados, que establece que estas denominaciones quedarán reservadas exclusivamente para productos de origen cárnico.

ANICE valora de manera muy positiva este nuevo avance en la iniciativa ‘Cada cosa por su nombre’. “Se trata de un paso clave hacia un etiquetado alimentario más claro y transparente en Europa, que garantice a los consumidores información veraz y proteja la autenticidad de las denominaciones cárnicas”, ha vuelto a subrayar su director general, Giuseppe Aloisio.

Cabe recordar que Anice, junto con otras organizaciones del sector ganadero-cárnico nacionales y de otros países europeos, ya presentó observaciones a la Comisión Europea para reforzar la protección de estas denominaciones, con el objetivo de evitar la creación de listas positivas de términos, para prevenir la generación de inseguridad jurídica y asegurar una regulación coherente con el marco comunitario.

Esta medida responde a una reivindicación histórica del sector, que alertaba de la creciente presencia en el mercado de productos vegetales que imitan en aspecto, sabor, textura e incluso denominación a los alimentos de origen animal, generando confusión entre los consumidores.