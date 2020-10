El Parlamento Europeo vota en contra de destinar fondos de la PAC a la cría de ganado de lidia con los votos del PSOE

La Eurocámara ha votado en contra de destinar fondos de la Política Agrícola Común (PAC) a la cría de ganado de lidia, una iniciativa promovida por los Verdes y la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) en el marco de la reforma de la PAC y que aún debe negociarse con los Estados miembros.Igualmente, la delegación del PSOE votó a favor de esta propuesta, salvo con el voto particular de dos de sus europarlamentarios, a pesar de que el Gobierno prometió ayudas de la PAC y del PDR al sector durante la pandemia.

El Parlamento Europeo aprobó el miércoles con 335 votos a favor, 297 en contra (incluidos los de los eurodiputados de PP, Vox, PNV y Ciudadanos) y 60 abstenciones una enmienda que veta destinar pagos acoplados al ganado vinculado con la tauromaquia.

Votaron a favor de la enmienda el resto de grupos españoles en la Eurocámara: la práctica totalidad de la delegación del PSOE (salvo dos diputados que votaron en contra), Podemos, IU, ERC, Bildu, Catalunya en Comú y JxCat.

«De los pagos acoplados a la producción serán proporcionalmente excluidas las cabezas de ganado cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con la tauromaquia, bien directamente vendidos o a través de intermediarios», indica la enmienda aceptada por la Eurocámara.

Asimismo, también se señala que «la UE no apoya ninguna actividad taurina, incluida la cría de ganado de lidia, mediante el presupuesto y las ayudas de la PAC se conceden a los productores en función de la superficie de tierra o por el mantemiento y cuidado de los terrenos en buenas condiciones agrícolas y medioambientales».

EL GOBIERNO ESPAÑOL PROMETIÓ AYUDAS CONCRETAS DE LA PAC Y DEL PDR AL SECTOR PARA PALIAR LOS DAÑOS DEL COVID

Fuentes del Parlamento explicaron a Efeagro que la petición, que fija la posición del Parlamento Europeo con vistas a las negociaciones sobre la reforma de la PAC con el Consejo (países) y la Comisión Europea, podría al final no salir adelante, al necesitar el visto bueno de los Estados miembros.

Cabe destacar que el Gobierno español, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, prometió ayudas concretas de la PAC y del Miteco del PDR al sector para paliar los daños del covid en sus reuniones con la UCTL. Por su parte, el director de la oficina de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, explicó a Efeagro que «nunca ha habido fondos de ayuda de la PAC a la tauromaquia» y que las ayudas que se conceden se dan al ganado vacuno en general, incluida la cría de ganado de lidia.

El veto al que se dio luz verde no se refiere a las ayudas directas a los productores sino únicamente a los pagos acoplados, es decir, los que se otorgan a los sectores o tipos de agricultura importantes por razones económicas, sociales o medioambientales y que atraviesan situaciones difíciles.

Hace cinco años una enmienda similar fue finalmente rechazada en las negociaciones entre las instituciones al cerrar la reforma de la PAC.

«La ciudadanía europea no quiere financiar más espectáculos crueles. La tortura no es cultura», dijo por su parte en Twitter el ex eurodiputado Florent Marcellesi, quien señaló que «ahora esperamos que el Gobierno, de forma coherente con el voto de sus eurodiputados, también lo respalde en Europa y habremos terminado con estas subvenciones anacrónicas».

Este jueves está previsto que el PE vote otra enmienda para que los fondos de desarrollo rural y el Fondo Europeo de Garantía Agrícola no se utilicen para la cría de toros de lidia.