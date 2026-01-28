El Parlamento Europeo recoge la petición conjunta de las OPAS de CyL en defensa de una PAC que fortalezca la agricultura y el medio rural

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, en unidad de acción, han defendido ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo una petición sobre la futura PAC y el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en la que se oponen radicalmente a la reducción del presupuesto y exigen el mantenimiento de la estructura actual que vertebra la PAC en dos pilares, ayudas directas y desarrollo rural, así como el fortalecimiento de las medidas de reciprocidad en los acuerdos comerciales que se establezcan con países terceros.

Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG valoran como un paso importante que la petición haya sido aprobada por todos los grupos políticos presentes en el Comité, que han reconocido «los problemas de base que existen en la propuesta actual de futura PAC, tanto los recortes de financiación como los que se derivarían de eliminar los dos pilares o renacionalizar excesivamente la aplicación, lo que contribuiría a crear agravios entre los diferentes territorios».

La petición seguirá abierta y esto obligará a la CE a dar explicaciones, lo que será una oportunidad para que el PE siga defendiendo el sector ante el recorte de la PAC y el desmantelamiento de su estructura.

En la petición -transmitida en nombre de todas las OPA por Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León- se ha expuesto el difícil momento que viven los agricultores, malestar que expresan estos días en la calle, con protestas tanto en esta comunidad autónoma como en toda España. También ha manifestado que la propuesta elaborada en Castilla y León en defensa de una PAC fuerte, productiva y libre de burocracia es compartida por el resto de los territorios de España y también el resto de los países miembro de la UE.

Prueba de ello ha sido el unánime respaldo de las organizaciones agrarias de los 27 a las históricas movilizaciones celebradas el pasado 18 de diciembre en Bruselas y el 20 de enero en Estrasburgo, que han resultado claves para enviar a la Corte Europea el acuerdo del Mercosur y para excluir a los sectores sensibles en el acuerdo con India.

El documento ahora aceptado por el Comité de Peticiones del PE es un paso más en esta estrategia de unidad del sector, tanto nacional como europeo, que está dando los mejores frutos para defender el futuro del campo y de los pueblos.