El Parlament catalán pide un fondo para ganaderías afectadas por los vaciados sanitarios mientras aparece la primera manada de lobos en un siglo

El pleno del Parlament ha aprobado una moción de JxCat en la que reclama al Govern la creación de un fondo para compensar «de manera inmediata» a las explotaciones ganaderas que se vean afectadas por los vaciados sanitarios «siempre y cuando la causa no sea responsabilidad directa de la dirección» de la misma. Asimismo, se ha anunciado que ha aparecido la primera manada de lobos en un siglo en Cataluña.

Este punto de la moción sobre el vaciado, que ha salido adelante por unanimidad, prevé que el fondo tenga un carácter anual, esté disponible a partir de enero de 2026 y sirva para que los afectados no tarden más de quince días para cobrar la compensación.

Además, el Parlament también ha emplazado al Govern a que publique, en un máximo de quince días, el calendario de pago de las indemnizaciones vinculadas al brote de Dermatosis Nodular Contagiosa, «detallando el estado de ejecución, los criterios de cálculo y las previsiones de cierre de expedientes».

Como medida para eliminar los vectores de transmisión de la dermatosis, el Parlament ha reclamado al Govern que modifique la normativa para autorizar «desinsectaciones de humedales, estanques y rieras» siempre que no existan alternativas viables, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones a excepción de ERC, que ha votado ‘no’, y los cuatro diputados de la CUP, que han votado abstención.

GESTIÓN DEL LOBO: SE DETECTA LA PRIMERA MANADA EN UN SIGLO EN GIRONA Y SALTAN LAS ALARMAS

Por otro lado, el pleno del Parlament ha constatado que la detección de una manada de lobos en una zona situada entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà (Girona) «puede suponer una amenaza para la ganadería extensiva», por lo que ha reclamado al Govern que «ponga en marcha un plan preventivo para protegerla lo antes posible», con el ‘sí’ de todos los partidos a excepción de Comuns, que se han abstenido.

La manada, la primera detectada en Cataluña en un siglo y que consta de dos adultos y tres cachorros nacidos este año, se encuentra bajo un seguimiento, vigilancia y protección exhaustivos por parte del cuerpo de Agentes Rurales.

En este sentido, la moción de JxCat emplaza al Govern a que actualice «de forma inmediata» la mesa de indemnizaciones por ataques de lobo a la ganadería», con el voto favorable de todos los partidos del Parlament.