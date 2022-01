El ovino de leche, contra las cuerdas: Sus costes de producción suben un 22% y la industria solo incrementa un 8% los precios

El sector de ovino de leche se encuentra de nuevo contra las cuerdas tras el aumento de sus costes de producción. Los ganaderos de ovino de leche han incrementado sus costes de producción un 22% en los últimos 6 meses, mientras que la oferta de los nuevos contratos de las industrias lácteas no llega ni al 8%.

Ante esta situación, La Unión de Campesinos de Castila y León (UCCL)reclama que los nuevos contratos que actualmente se están negociando en nuestra comunidad para el año 2022, deben ajustarse a la subida de los costes de producción que han experimentado los ganaderos de ovino de leche, si quieren cumplir con lo que la Ley de la Cadena Alimentaria marca.

UCCL estima que, tras las subidas de los inputs de las explotaciones ganaderas de ovino de leche, con un incremento de un 30% en los piensos y forrajes, y un aumento del 310% en del precio de la luz, los ganaderos de ovino de leche de Castilla y León no cubren sus costes de producción con los contratos actuales, y alerta que sus costes se han incrementado un 22% en los últimos 6 meses.

Esta organización agraria apunta que los nuevos precios ofrecidos por las industrias lácteas, que actualmente se están negociando, son una ruina, con una subida de tan solo un 8%, cuando los costes se han incrementado un 22%. UCCL denuncia que la oferta actual de las industrias no alcanza a cubrir estos costes de producción que se sitúan en torno a 15,50 pesetas extracto quesero, lo que deja al sector contra las cuerdas.

Esta situación se hace insostenible y desde enero de 2021 hasta octubre, último dato conocido hasta el momento, han desaparecido 137 ganaderos de ovino de leche en Castilla y León.

UCCL pide que el sector de ovino de leche tiene que estar más unido que nunca y anima a que los ganaderos no firmen ningún contrato que no cubran sus costes de producción. Igualmente exige apoyo de la administración de cara a que vigile ofertas abusivas a los ganaderos donde el precio ofrecido no cubre los costes de producción de las explotaciones ganaderas.