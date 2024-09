El Observatorio de precios de la Junta de Extremadura lleva dos años sin realizar un solo estudio de coste de producción de productos agrarios dejando desamparados a más de 31.500 productores, según denuncia la Unión de Extremadura, que exige a la Consejera de Agricultura que urgentemente se adjudiquen los estudios de los costes de producción de aquellos productos agrarios con implantación en la Región.



La organización recuerda que para que la actividad agraria sea rentable no cabe duda que la principal fuente de ingresos se tiene que conseguir a través de los importes recaudados por la venta de los productos agrarios y que los mismos sean de una cuantía superior a los costes de producción.

Precisamente este es el objetivo que se establece en la Ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, y así viene reflejado de manera precisa en el artículo 9 de la citada Ley, nunca se puede vender un producto por debajo de los costes de producción. Pero para saber cuáles son estos costes a los que se refiere la Ley de la Cadena Alimentaria teniendo en cuanta que cada productor puede tener costes diferentes, se necesitan unas referencias y por este motivo se establece que el Ministerio publicará los criterios objetivos para calcular estos costes de producción.

Las Comunidades Autónomas tiene entre sus competencias las de desarrollar los Observatorios de precios, que son los encargados de realizar los “Estudios de costes de producción del sector agrícola” que serían una referencia a la hora de confeccionar los contratos de compra-venta de productos agrarios.

Excepto en contadas Comunidades Autónomas y contados productos agrícolas, esta labor no se está realizando, por lo que no hay referencias de costes para hacer los contratos agrarios y así se puede afirmar que no se está cumpliendo la Ley de la cadena alimentaria por falta compromisos de las administraciones.

¿CUÁNTO CUESTA PRODUCIR UN KG DE ARROZ EN EXTREMADURA, O DE ACEITUNA DE MESA O DE UVA PARA VINIFICACIÓN O DE TOMATE PARA INDUSTRIA? ESTAS PREGUNTAS NO TIENEN RESPUESTA

La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura no ha realizado ningún estudio de costes de producción de productos agrarios desde el año 2022 (https://agrobservex.juntaex.es/estudios-e-informes-agricolas) ,por lo que los agricultores y ganaderos extremeños están indefensos ante los compradores por no tener referencias oficiales.

Estas preguntas no tienen respuesta y por este motivo bodegas, fábricas de tomate, almacenes de arroz etc. están pagando el precio que mejor les parece a los compradores.

El Observatorio de precios y Cadena de valor del Sector Agroalimentario de Extremadura se dedica a publicar los precios que va recogiendo de cualquier lonja que en absoluto respetan lo establecido en la Ley de la cadena alimentaria.

La Unión exige a la Consejera de Agricultura que urgentemente se adjudiquen los estudios de los costes de producción de aquellos productos agrarios con implantación en la Región y no deje desamparados a más de 31.500 agricultores y ganaderos de la Región.