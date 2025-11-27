El número de hipotecas sobre fincas rústicas sube un 26,3% en septiembre en su tasa anual en un año con más compraventas

El número de hipotecas sobre fincas rústicas se fijó en 1.034 el pasado mes de septiembre, lo que supone un 26,3% más que en el mismo mes de 2024, según la Estadística de Hipotecas (IH) que este jueves ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de fincas rústicas hipotecadas ha sido un 51,6% superiores a la registrada en agosto, con un aumento acumulado entre enero y septiembre del 8,8 %.

El importe medio de las hipotecas rústicas ha alcanzado 199.692 euros, lo que supone un 13,2% menos en su variación anual, un 1,7% menos en su tasa mensual y un 24,7% más en lo que va de año.

El capital prestado para estas operaciones se ha situado en septiembre en 206,48 millones de euros, lo que representa un 9,6% más en su tasa anual, un 49 % más también en relación a agosto y 35,6% más en el acumulado de los nueve primeros meses de este año, respecto al mismo periodo de 2024.

En total, el número de fincas hipotecadas en España en septiembre pasado ha llegado a las 59.261, con una variación anual del +14,6%, un capital prestado por valor de 11.566 millones de euros (+30,8% anual) y un importe medio de 195.184 euros (+14,2% anual).

Estas cifras hay que englobarlas en que, paralelamente, la compraventa de fincas rústicas sigue en auge en España, especialmente tras la pandemia, y en los siete primeros meses del año se superaron las 100.000 operaciones, lo que supone un incremento interanual del 10% y la mayor cifra para ese periodo de los últimos 18 años, aunque las herencias fueron la causa de la mayor parte de las transmisiones.