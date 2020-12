El nuevo salario mínimo no gusta al campo: Sube un 33,16% en tres años mientras los productos agrarios bajan el 5,26% desde 2015

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado su intención de subir para el año 2021 el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.000 € por 14 pagas anuales, esto supondría un incremento del 5,26 % con respecto al SMI del 2020 y un 33,16% en tres años mientras los productos agrarios bajan el 5,26% 2015, según se lamenta La Unión Extremadura.

Con esta subida anunciada tendríamos un incremento en los últimos tres años de las siguientes cantidades:

Año………..Importe del SMI……. Nº de pagas……… % subida con año anterior

2018 736 € 14

2019 900 € 14 22,30 %.

2020 950 € 14 5,60 %.

2021 1.000 € 14 5,26 %.

Total subida en los últimos 3 años:………………………..…….. 33,16%.

Mientras tanto, según el Ministerio de Agricultura, el índice general de precios agrarios percibidos por los productores ha bajado un 8,67% desde el año 2015.

“CON ESTE NUEVO SALARIO MÍNIMO ¿DE DÓNDE PRETENDEN QUE SAQUEMOS EL DINERO PARA PAGAR LOS SALARIOS?”

La Unión Extremadura viene denunciando desde hace varios años, la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias debida por un lado al aumento progresivo de los costes de producción y por otro a la bajada sistemática de los precios de los productos que venden.

Sin embargo aclara que «nunca hemos querido cargar las reivindicaciones exclusivamente en los salarios ya que somos conscientes que nuestros costes aumentan debido a múltiples factores (impuestos, fertilizantes, fitosanitarios, etc) pero no es menos cierto que una subida del SMI en un 33,16 % en los últimos tres años es una losa para aquellas producciones que no se pueden mecanizar y donde el peso de los salarios es un porcentaje importantísimo dentro de los costes de producción. Con esta subida anunciada las producciones hortícolas, ganaderas, frutícolas etc, van a ser prácticamente inviables en nuestro país».

Por esto, plantean que «nos gustaría hacer una pregunta a los responsables políticos que han decido subir en este porcentaje los salarios ¿De dónde pretenden que saquemos el dinero para pagar los salarios?. Los agricultores y ganaderos de este país estamos hartos de que cada vez que hablamos de asegurar unos precios dignos por nuestras producciones nos dicen nuestros políticos que estamos en un libre mercado y en cambio para la subida de los costes de producción parece que este libre mercado no existe».

Finalmente, acusa que «el Ministerio de Trabajo ha sustituido a los Sindicatos de Trabajadores en la negociación Colectiva, si suben los salarios por Real Decreto una media del 33 € en tres años, ¿para qué necesitan los obreros a los sindicatos?» asegura la organización ante el nuevo salario mínimo.