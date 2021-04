El negacionismo entra en el campo pero para justificar nuevas protestas porque no se puede ocultar la realidad que padece

El negacionismo ha llegado al campo pero no para negar la realidad del coronavirus, sino justificar nuevas protestas porque no se puede ocultar la realidad que padece. ASAJA Castilla-La Mancha ha explicado este jueves 29 en rueda de prensa que se pararon las movilizaciones de los agricultores y ganaderos por el Covid-19, “pero el campo ya no está para esperar mucho y no se puede ser negacionista con este asunto”. Por eso, se ha ratificado que las movilizaciones, aún sin definir, empezarán a partir del 9 de mayo, cuando termine el Estado de Alarma, “pero se desconvocarán en función de la respuesta que vayan dando las Administraciones”.

Así se ha pronunciado su secretario general, José María Fresneda, que ha estado acompañado por la vicepresidenta, Blanca Corroto, y el secretario general técnico, Arturo Serrano, quienes insistieron en que no se puede ocultar la realidad del campo en la región y rechazaron el negacionismo de quien no quiere verla.

DEMANDAS DEL SECTOR: PAC, POLÍTICAS CONSERVACIONISTAS, CADENA AGROALIMENTARIA, AGUA Y VINO

La posición de ASAJA CLM es “la defensa de la profesionalidad y de la agricultura y ganadería productiva, que no es otra que la que aporta la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar animal”, ha señalado Fresneda.

Y, a continuación, ha querido destacar algunas de las reivindicaciones más importantes para los agricultores y ganaderos, “aunque están recogidas en un amplio documento que ya estamos haciendo llegar a las diferentes Administraciones”. En general, las demandas del sector están planteadas en cinco grandes bloques: Política Agraria Comunitaria (PAC), políticas conservacionistas, cadena agroalimentaria, agua y vino.

Sobre la reforma de la PAC, a modo muy resumido, los representantes de los agricultores y ganaderos han pedido una convergencia real a partir del 1 de enero de 2023, el mínimo número de regiones productivas y unos eco-esquemas que puedan cumplir los agricultores y ganaderos castellano-manchegos.

Sobre las políticas conservacionistas, Fresneda ha explicado que “ya hemos hablado con el poder ejecutivo, ayer con el legislativo y ya solo nos queda acudir al poder judicial”. En este sentido, se refería al atropello que sufren los productores cuando no se ponen medidas para frenar los daños por las especies cinegéticas, las limitaciones al sistema productivo en las zonas ZEPA o los impedimentos injustificados para desarrollar un proyecto empresarial como son las granjas de porcino.

En cuanto a la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que está en la fase final de su reforma, la organización agraria plantea que en la cadena “a todos les cuadran las cuentas menos a los productores”, por lo que la reforma debe servir “para que todos participen dentro de la ley, sin excepción, porque si no es así, estaremos hablando de engaño al consumidor y de traición al productor”. Por ello, ha insistido en que lo más importante es que el agricultor y el ganadero conozcan el precio de su producto en el mismo momento de su entrega.

En materia hidráulica, la organización agraria ha señalado que la política ha penalizado el desarrollo social y económico de la región. Los procesos de planificación hidrológica han obviado las necesidades reales de agua de Castilla-La Mancha y se ha desatendido la necesidad de infraestructuras hidráulicas.

En este sentido, ASAJA CLM ha manifestado que la gestión del uso del agua “debe favorecer a aquellos que cumplen, a los que llevan años sufriendo los retrasos administrativos y a los jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agropecuaria. Es precisamente a esos a los que defendemos, el resto, están al otro lado de la raya roja”, ha puntualizado Fresneda.

Por último, en cuanto al vino el secretario general ha señalado que el Comisario de Agricultura Europeo “ya ha dicho que ni un euro para la destilación y eso lo necesitamos como el comer”, por lo que ha pedido implicación a las Administraciones nacionales y regionales, “porque si no se vacían los depósitos, no habrá espacio para la uva de la próxima vendimia, y eso sí que será un problema grande para el sector”.

No obstante, y a modo de conclusión, ha explicado que “es necesaria una restructuración de arriba abajo del sector, y la Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha, tal y como está planteada, no aporta soluciones”.