El Miteco somete a audiencia pública las bases de una línea de subvenciones para proteger a los pequeños municipios de incendios forestales

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), a través de la Secretaría General para el Reto Demográfico, ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de subvenciones destinadas a fomentar la resiliencia local y la seguridad frente a incendios forestales en municipios de reto demográfico. La apertura de este trámite, al que se puede acceder aquí, continúa el proceso iniciado con la consulta pública previa realizada el pasado mes de septiembre.

Esta iniciativa, que será gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía, entidad adscrita al Instituto para la Transición Justa del Miteco, contará con una dotación total de 20 millones de euros y estará dirigida a municipios cuya población no supere los 5.000 habitantes. Se estima que permitirá apoyar a alrededor de 1.800 municipios y la cuantía oscilará entre 8.000 y 20.000 euros, en función del número de entidades singulares de población existentes en cada término municipal.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, priorizando aquellos municipios con mayor exposición al riesgo de incendios forestales. Para ello se aplicarán criterios objetivos basados en la información oficial de la Estadística General de Incendios Forestales. Tendrán prioridad los municipios que hayan registrado más de 500 hectáreas de superficie forestal afectada en la última década y, posteriormente, se valorará el índice de siniestralidad forestal registrado en ese mismo periodo.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Entre las actuaciones subvencionables se incluye la redacción de los planes de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales, su revisión o actualización, así como la implementación de medidas preventivas contempladas en dichos planes, una demanda que fue trasladada por los participantes durante la fase de consulta pública previa.

Podrán incluirse actuaciones de reducción del riesgo en la interfaz urbano-forestal, mejoras en la señalización y evacuación, sistemas de aviso a la población, trabajos preventivos sobre el combustible vegetal o la mejora de infraestructuras de apoyo a la extinción y protección civil.

La iniciativa busca reforzar la capacidad de respuesta de los pequeños municipios frente al riesgo de incendios forestales, con el objetivo de mejorar la seguridad de la población y favorecer una mayor resiliencia de los territorios más afectados por el reto demográfico.

PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE INCENDIOS

La tramitación de la orden se realiza por el procedimiento de urgencia para acelerar la puesta en marcha de las subvenciones. De este modo, se persigue que los ayuntamientos puedan contratar la elaboración de sus planes y desarrollar las medidas preventivas con la mayor antelación posible respecto a las próximas campañas de incendios forestales.

El periodo de audiencia e información pública permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre de 2026 y las personas y entidades interesadas podrán presentar observaciones y aportaciones al texto del proyecto normativo a través del siguiente buzón de correo electrónico: [email protected].