El Miteco flexibiliza su postura y aprobará una moratoria para la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha decidido flexibilizar su postura y ha anunciado que va a aprobar una moratoria para que las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas presenten nuevas alegaciones al borrador de la orden para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), según ha anunciado el director general de Biodiversidad del Ministerio, Jorge Luis Marquínez al responsable de COAG CyL, Lorenzo Silva, que se reunieron este miércoles 12 para abordar todo lo relacionado con este tema

Así, el Ministerio pretende mediante una transposición que se condicione la orden y se llegue a un acuerdo para el Plan de Gestión del Lobo. «Esta transposición da un tiempo y margen para que se alcance un acuerdo”, destacó a diariodecastillayleon.es para avanzar que este jueves 13 el Ministerio les presentará un borrador en la que especificará el tiempo y margen concedido.

Asimismo, Silva señaló que Coag continuará en la mesa de trabajo siempre y cuando se garantice no publicar la orden que incluya de manera inmediata al lobo como especie protegida en el Lespre, y agregó que, de no ser así, la organización no volverá a negociar.

Silva añadió que la organización está a favor en trabajar con el Miteco para mejorar el Plan de Gestión del Lobo, y agregó que si se paraliza el proceso de redacción de la orden, con el anuncio de una moratoria, se podría presentar un programa con aportaciones de todas las opas y comunidades autónomas, cuyo sector ganadero está afectado por el cánido. “Hemos logrado una paralización temporal para conseguir que se negocie el Plan de Gestión”, resumió.

Este cambio de actitud, que se comenzó a gestionar en el encuentro celebrado entre las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre los temas rurales a finales de abril. Aunque entonces no hubo acuerdo en nada y se dejó claro se mantendrían las protestas por el lobo, sí se reconocía un acercamiento que, ahora, ha propiciado este cambio de actitud del Miteco con la aprobación de una moratoria a la orden.

En este conflicto, no solo el sector ganadero se está movilizando, la Junta de Castilla y León tiene una posición muy clara al respecto y ha asegurado que no existe ninguna razón de conservación que justifique la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres , según ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien participó en la capital leonesa en una mesa redonda sobre ‘La ganadería y el lobo’ organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (Avetcyl).

“Está regulado y controlado y buena prueba de ello es que se ha multiplicado el número de ejemplares hasta alcanzar los 2.000. Nos van a tener totalmente enfrente y acabaremos en los tribunales si finalmente se lleva a cabo esta infamia”, afirmó después de comentar que resulta “incomprensible” que sea precisamente un ministerio para el Reto Demográfico el que modifique el estatus de protección de esa especie.

Por su parte, el pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una moción del PP que insta al Ejecutivo regional a acudir a la justicia si se materializa el aumento de la protección del lobo, lo que ha vuelto a dividir el voto de la coalición de Gobierno, con el apoyo de los regionalistas a la iniciativa y la abstención de los socialistas.