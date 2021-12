El ministro Garzón se supera: Cree que quien defiende el consumo de carne son “hombres que veían afectada su masculinidad”

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se sigue superando a sí mismo con cada declaracion. No solo ha abierto diversos frentes con su propuesta de Nutiscore, su ataque al cultivo de remolacha o su propuesta para reducir el consumo de carne, sino que ahora ha declarado en una entrevista que quienes le critican por este tema son “hombres que veían afectada su masculinidad”.

Para la Unión de Extremadura, «el Gobierno de España no puede tener un ministro que aparte de denigrar a un sector como es el de la producción y consumo de carne, no acepta las críticas e insulta a los que no están de acuerdo con sus planteamientos»

Además, estas declaraciones llegan en un momento en el que el sector de la ganadería está atravesando una situación muy difícil debido a los problemas derivados de la pandemia, que ha reducido de forma importante el consumo de carne, en especial la de consumo en la restauración y también por los altos costes de producción que han aumentado de manera exponencial el último trimestre del año.

A estos problemas tenemos que añadir las nuevas normas en bienestar animal impuestas por la Unión Europea que están aumentando las inversiones en un sector donde la rentabilidad está más que cuestionada.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA «NO PUEDE TENER UN MINISTRO QUE APARTE DE DENIGRAR A UN SECTOR NO ACEPTA LAS CRÍTICAS E INSULTA”

Ante esta situación, desde la Unión Extremadura se destaca que «las miradas de los ganaderos se vuelven hacia sus políticos en busca de soluciones a esta falta de rentabilidad del sector, provocada por una política comercial que deja a los productores de la Unión Europea a los pies de los caballos antes las grandes superficies y las importaciones masivas de productos sin que a los mismos se les exija las mismas garantías que a los producidos en la U.E».

E insisten en que «ya el colmo de la falta de empatía es la actitud y las declaraciones de miembros del Gobierno de España, en especial el Ministro de Consumo que una declaración tras otra culpa al sector ganadero de contaminar más que los vehículos, de ser los culpables de la mala nutrición de las personas y de malgastar el agua con consumos abusivos de la misma».

Las últimas declaraciones efectuadas a un medio de comunicación británico, el Ministro Garzón aseguraba que los que le criticaron por hacer semejantes declaraciones eran «hombres que veían afectada su masculinidad».

Por eso, insisten en que el Gobierno de España «no puede tener un Ministro que aparte de denigrar a un sector como es el de la producción y consumo de carne, no acepta las críticas e insulta a los que no están de acuerdo con sus planteamientos».