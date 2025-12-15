El Ministerio reconoce 17 focos de dermatosis nodular todos ellos en la provincia de Gerona y sin nuevo casos desde hace casi dos meses

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca reconoce que se han detectado un total de 17 focos de dermatosis nodular contagiosa, todos localizados dentro de la zona de restricción de 50 km adoptada en torno a los primeros casos, y todos ellos en la provincia de Gerona en Cataluña. El último foco fue detectado el 24/10/25, hace casi dos meses, «lo que refleja cierta estabilidad en la situación», según señalan en una nota de prensa.

Asimismo ha especificado que en España, se ha adoptado una política de vacunación de emergencia frente a la dermatosis nodular «en línea con la normativa europea desde el 10/10/25, con la adopción de una zona de vacunación II (vacunación de respuesta a focos de la enfermedad, en la zona de restricción adoptada en Cataluña), una zona de vacunación I (vacunación en zonas libres en algunas comarcas limítrofes de Cataluña y Aragón consideradas de riesgo) y una zona de perivacunación (de 20 km, en la que no se vacuna pero se mantiene vigilancia reforzada)».

Asimismo, desde el MAPA se recuerda que han hecho tres compras de aproximadamente 1,5 millones de dosis, para asegurar stock suficiente en caso de tener que ampliar la vacunación a nuevos territorios.

Tras los incidentes que ha habido en Francia entre Gobierno galo y ganaderos, desde el Ministerio español recuerdan que en caso de detectarse un único caso en una explotación «se procede al sacrificio de todo el rebaño, tal y como establece la reglamentación comunitaria».

En este sentido, ha informado de la actualización de la situación de esta enfermedad en Framncia, donde se ha detectados dos nuevos casos en localidades cercanas a la frontera española

De igual forma, se muestra optimista y afirma que las perspectivas en España son de que «la enfermedad pueda erradicarse en un plazo medio, para lo que es fundamental mantener las restricciones de movimientos en vigor en las zonas reglamentadas y mantener una elevada cobertura vacunal en la zona afectada. También dependerá de la evolución de la situación en el sur de Francia».