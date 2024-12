El Ministerio publica una relación de 6.742 beneficiarios de ayudas directas por la DANA de Valencia, Almería, Málaga, Cuenca y Albacete

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) una primera relación de 6.742 agricultores y ganaderos beneficiarios de la ayuda directa por pérdida de renta por efectos de la DANA.

Son productores de las provincias de Valencia, Almería, Málaga, Cuenca y Albacete a los que se les ha acreditado el derecho a percibir la ayuda extraordinaria en compensación por los daños causados por la DANA en sus explotaciones, según ha informado este viernes 27 el Ministerio en un comunicado.

Estos beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos para tener derecho a la percepción de la ayuda, al ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que figuran en los correspondientes registros, tener un daño superior al 40 % peritado por Agroseguro y contar con ingresos agrarios declarados en el ejercicio 2023, conforme a la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

El importe de la ayuda a percibir por cada beneficiario se publicará con posterioridad y se ingresará directamente en la cuenta corriente del beneficiario.

La ayuda directa se concede de oficio por parte del MAPA a los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, sin que éstos tengan que solicitarla.

El Departamento, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), publicará en su sede electrónica listados sucesivos de titulares de explotaciones que, por cumplir con los requisitos indicados anteriormente, sea beneficiarios de las ayudas.

Los productores afectados, que no figuren en este primer listado, pueden aparecer en las listas sucesivas que se publicarán en los meses de enero y febrero, una vez que se compruebe que cumplen todos los requisitos.

El Ministerio recomienda a estos agricultores y ganaderos de Valencia, Almería, Málaga, Cuenca y Albacete que consulten periódicamente la web del Fega y no realicen ninguna gestión hasta que no se haya informado de que ya no se publicarán más listados.

Las ayudas se ingresarán directamente en la cuenta corriente del beneficiario a partir de finales de enero, previa determinación y publicación de su cuantía exacta conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del Real Decreto- ley 7/2024.