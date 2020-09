El Ministerio no descarta ayudas adicionales como Francia si la situación de mercado en torno al vino no mejora

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca Luis Planas, no solo habla de la PAC sino que ha asegurado este sábado que el sector vitivinícola español tiene un futuro claro, aunque «no exento de dificultades», por eso no ha descartado que España, si la situación de mercado en torno al vino no mejora, tenga que articular medidas de apoyo al sector como acudir al Programa de Apoyo al Vino, o incluso, establecer otras adicionales, como Francia.

Planas, en una entrevista en el programa A pie de campo de CMM Radio recogida por Efe, ha asegurado que esta campaña media de vendimia en España, en la que se recogerán entre 40 y 42 millones de hectolitros, estará condicionada por «la situación extraña» que presenta el mercado del vino, pese al esfuerzo realizado por el Ministerio al aprobar más de 90 millones de euros en medidas para destilación, almacenamiento y cosecha en verde para regular una buena parte del mercado.

En este sentido, ha reconocido que el precio de la uva está en la situación actual -según las organizaciones agrarias por debajo de los precios de mercado y con movilizaciones en el sector-, por el hecho de que existe un stock de vino anterior y, sobre todo, porque el canal HORECA no solo en España, sino en Europa, no arranca a funcionar y se consume menos vino de lo que se consumía anteriormente.

Esto lleva a que sea «una campaña complicada», ha señalado Planas, quien, no obstante, se ha mostrado convencido de poder superarla con beneficio tanto para los viticultores como para los productores.

En cualquier caso, no ha descartado que España, si la situación de mercado en torno al vino no mejora, tenga que articular medidas de apoyo al sector como acudir al Programa de Apoyo al Vino, o incluso, establecer otras adicionales, como Francia. Sin embargo, rl ministro ha indicado que, antes de que esto pueda ocurrir, hay que ver los efectos que han tenido las medidas aplicadas previamente hasta ahora y cómo se desarrolla la campaña, y en función de todo, «tomar medidas nacionales o comunitaria suplementarias».

Planas también ha insistido, sobre el precio de la uva y las denuncias sobre si se está infringiendo o no la Ley de la Cadena Alimentaria, en que si hay una infracción «hay que denunciarlas».