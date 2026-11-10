El Ministerio moviliza más de 2.700 millones de inversión público-privada hasta 2027 para modernizar 750.000 hectáreas y beneficiará a 200.000 regantes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha culminado 93 actuaciones de modernización de regadíos financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que abarcan una superficie de 492.932 hectáreas.De igual forma, ha avanzado que movilizará más de 2.700 millones de inversión público-privada hasta 2027 para modernizar 750.000 hectáreas y beneficiará a 200.000 regantes.

Así se ha puesto de manifiesto este martes 10 durante la cuarta reunión del pleno de la Mesa Nacional del Regadío, presidida por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.

Las actuaciones, ejecutadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), forman parte del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, cuyo plazo de ejecución concluyó el pasado 30 de junio. De las 95 actuaciones contempladas, 93 han finalizado y las dos restantes continúan en ejecución, asumidas directamente por el ministerio.

Durante la reunión se ha hecho balance de las inversiones en modernización de regadíos, tanto las incluidas en PRTR como las financiadas con fondos ordinarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que superarán los 2.700 millones de euros de financiación público-privada entre 2021 y 2027.

Estas actuaciones están permitiendo modernizar cerca de 750.000 hectáreas en toda España, con mejoras en la eficiencia del uso del agua y la energía, y beneficiarán a más de 200.000 regantes de unas 250 comunidades de regantes.

La Mesa también ha abordado las dificultades de financiación a largo plazo de las comunidades de regantes, cuyas infraestructuras tienen una vida útil que puede alcanzar los 50 años, frente a plazos de amortización financiera habitualmente más reducidos. En este ámbito, el ministerio ha planteado explorar posibles fórmulas de financiación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Entre los asuntos tratados han figurado igualmente la digitalización y normalización de los sistemas de riego, el tratamiento normativo de los sedimentos naturales acumulados en las infraestructuras hidráulicas y la creación de una cátedra de regadíos sostenibles en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, se ha analizado el estado de elaboración de los planes hidrológicos del cuarto ciclo, correspondientes al periodo 2028-2033, coincidiendo con el centenario de las confederaciones hidrográficas.