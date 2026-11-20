El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado, a través del Fega, los importes unitarios provisionales revisados correspondientes a los distintos eco-regímenes de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2026, una ayuda que cobrarán los productores que de forma voluntaria se hayan acogido a ellos entre diciembre y junio de 2026.

El importe unitario provisional revisado de la ayuda, según la información del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) -dependiente del MAPA-, oscila entre los 27,31 y los 271,11 euros/hectárea, según el eco-régimen.

Estos importes unitarios provisionales revisados se utilizarán para hacer efectivo el primer pago del saldo a partir del 1 de diciembre, el cual podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda, tal y como establece el artículo 124.3 del Real Decreto 1048/2022.

Asimismo se recoge que es importante destacar que las superficies solicitadas indicadas anteriormente son diferentes a las superficies utilizadas para el cálculo de los importes provisionales establecidos para abonar el anticipo, dado que las solicitudes ya han sido depuradas en esta fase de gestión.

A la hora de calcular los IU provisionales revisados es preciso tener en cuenta que en las prácticas de siembra directa y de cubiertas vegetales, la normativa establece un complemento de plurianualidad de 25 €/ha, que debe ser pagado íntegramente a los titulares que hayan contraído el compromiso de realizar nuevamente estas prácticas en la próxima campaña.Ha precisado que a la hora de calcular los importes provisionales revisados, «es preciso tener en cuenta que en las prácticas de siembra directa y de cubiertas vegetales, la normativa establece un complemento de plurianualidad de 25 euros/hectárea»