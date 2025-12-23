El Ministerio de Agricultura y Seiasa amplían el convenio de modernización de regadíos con nuevas obras de interés general por 96,8 millones

La sexta adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para la ejecución de obras de consolidación y modernización de regadíos declaradas de interés general del Estado supondrán una inversión pública de 96,8 millones de euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La adenda contempla la ejecución de 23 nuevas obras de modernización de regadíos, para las que el ministerio aporta 87,5 millones de euros, así como varias actuaciones incluidas en el tercer periodo intercampaña 2025-2026 del plan de actuación para la reparación de diferentes capítulos de infraestructuras ejecutadas y afectadas por vicios ocultos por importe de 9,3 millones de euros.

Las nuevas actuaciones contempladas en la adenda, firmada el pasado día 9 de diciembre, contarán con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) por 83,8 millones de euros y de las comunidades de regantes (86,6 millones). La inversión total en las 23 nuevas actuaciones asciende así hasta los 258 millones de euros.

De estas nuevas actuaciones encomendadas a Seiasa, 12 se localizan en Andalucía, con una inversión global de 141,3 millones de euros, tres en Castilla y León (64,2 millones de euros); siete en Extremadura (42,4 millones de euros) y una en Castilla-La Mancha (10 millones de euros).

La financiación de fondos comunitarios y la inclusión del programa en el Plan Estratégico de la PAC demuestra el apoyo de la Unión Europea a la modernización de regadíos.

Con esta nueva ampliación de capital social a Seiasa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reitera su compromiso con la modernización de regadíos y ratifica que estas actuaciones tienen un carácter preferente en la política agraria del Gobierno en esta legislatura, porque el riego sostenible es la base del presente y el futuro de las producciones agrícolas.

Detalle de las obras y más información en el enlace del BOE.