El Ministerio de Agricultura reafirma su compromiso con la digitalización para impulsar un mejor desempeño del sector agroalimentario

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ratificado su compromiso con la digitalización al suscribir un convenio con la Asociación Española de Normalización (UNE) para trabajar conjuntamente en la normalización de los datos que operan a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria. El texto del acuerdo ha sido publicado este viernes 12 en el Boletín Oficial del Estado.

El ministerio busca impulsar la transición digital del sector agroalimentario mediante tres objetivos definidos en la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, entre los cuales destaca el fomento del uso eficiente de datos en la cadena agroalimentaria.

Este compromiso con la digitalización empresarial es una línea estratégica fundamental para la Asociación Española de Normalización, ya que el desarrollo de la economía del dato es clave para empresas, gobiernos y la sociedad en general.

Este trabajo conjunto se centrará en reducir las barreras técnicas que dificulten la adopción de nuevas tecnologías. Además, ambas entidades proporcionarán recursos y herramientas para apoyar al sector agroalimentario en todas las fases de la transición digital.

Asimismo, según lo establecido en el convenio, que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, las dos entidades también promoverán la interoperabilidad y la estandarización de los datos que operan a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria.