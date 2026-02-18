El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y FIAB refuerzan la internacionalización del sector alimentario español en Japón

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ( FIAB) consolidan su colaboración para impulsar la internacionalización del sector alimentario y de las empresas españolas en los mercados estratégicos de Japón. Esta alianza se materializa en la organización del pabellón español en la feria Supermarket Trade Show 2026 (SMTS), que se celebra del 18 al 20 de febrero en el recinto Makuhari Messe de Tokio, con la participación de ocho compañías españolas.

La acción forma parte de un convenio conjunto dotado de 930.000 euros para el periodo 2025-2026 y se enmarca dentro de la iniciativa Alimentos de España y la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), diseñada por el Gobierno como una hoja de ruta para impulsar medidas orientadas a preservar y reforzar la identidad gastronómica de España.

La SMTS, organizada por la New Supermarket Association of Japan (NSAJ), es el evento más relevante de Asia en el ámbito del suministro para supermercados. Con más de medio siglo de trayectoria y una creciente dimensión internacional, la feria reúne a los principales actores del canal minorista japonés y constituye una plataforma estratégica especialmente recomendada para empresas que ya cuentan con importador en el país.

JAPÓN MERCADO PRIORITARIO

Las empresas españolas que participan son: J. García Carrión, Delibreads Europe, Corporación Alimentaria Guissona – BonÀrea, Aceitunas Torrent, Goya en España, Aceites Ybarra, Dcoop y Urzante, compañías que presentan en el mercado japonés una amplia oferta de productos que incluye aceite de oliva, aceitunas de mesa, vinos, bebidas, pan y harinas, productos cárnicos, conservas, salsas y otros alimentos transformados, para consolidar su posicionamiento en el canal minorista japonés y reforzar la posición de España como referente internacional en calidad, diversidad e innovación alimentaria.

Para España, Japón es un mercado muy atractivo que representa la tercera economía mundial por volumen de Producto Interior Bruto (PIB). Con más de 125 millones de habitantes, es el noveno socio comercial para la industria española de alimentación y bebidas y el segundo mercado asiático tras China. En cuanto a exportaciones, según los últimos datos de 2024, alcanzaron 1.305 millones de euros, una cifra superior a los registros del año anterior.

Esta cita de Japón forma parte de un programa más amplio de presencia en ferias internacionales estratégicas, como Fine Food Australia, Food Ingredients Asia, PLMA Chicago o SIAL China.

Estas iniciativas responden a los objetivos de la Estrategia Nacional de Alimentación, cuyos objetivos son consolidar a España como referente mundial en calidad y excelencia alimentaria, fortalecer la marca “Alimentos de España” en los mercados internacionales, impulsar la sostenibilidad y la innovación del sector agroalimentario y reforzar la competitividad de las empresas españolas en el exterior.