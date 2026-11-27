El Comité Fitosanitario Nacional, órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia se sanidad vegetal y adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado un plan de actuación contra el virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (potexvirus citriflavivenae, CYVCV).

Esta enfermedad, que puede afectar a la mayoría de las variedades de cítricos -en particular al limón, lima y naranja amarga- se detectó por primera vez en España en otoño de 2025 en cultivos de Cataluña y Comunidad Valenciana, y ya se han dado casos también en Andalucía, Murcia y Baleares.

El plan comenzó a diseñarse hace unos meses y dota a las comunidades autónomas, competentes en materia de sanidad vegetal en sus respectivos territorios, de un marco coordinado de actuación.

Tiene como objetivo principal evitar la dispersión del virus y reducir su incidencia en los lugares donde actualmente está presente, con el fin de contenerlo o erradicarlo en aquellos casos en los que sea posible. Además, contiene actuaciones dirigidas a conocer con la mayor precisión posible la presencia del virus en el territorio y su prevalencia.

Entre las acciones contenidas en el plan se encuentran las prospecciones por parte de las autoridades competentes tanto en material vegetal de reproducción como en plantaciones o parques y jardines, el establecimiento de zonas de actuación en el caso de detección del virus y las medidas fitosanitarias a aplicar.

Entre estas medidas se contemplan el aislamiento y retirada del pasaporte fitosanitario de los lotes positivos de material vegetal de reproducción, la aplicación de tratamientos fitosanitarios o el control biológico contra los vectores, la desinfección de herramientas de corte y la destrucción voluntaria de plantas positivas en campo, entre otras.

El plan está disponible en este enlace.