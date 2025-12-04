El Ministerio de Agricultura paga 6,75 millones a 713 propietarios de explotaciones agrarias dañadas por la DANA que serán de dominio público

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a iniciar el pago de las ayudas por un total de 6,75 millones de euros a 713 titulares de explotaciones agrarias que resultaron dañadas severamente por la DANA y que debido a su proximidad a cauces públicos van a perder su condición de parcela agrícola para pasar a formar parte del dominio público hidráulico.

La relación de beneficiarios y los montantes que les corresponden está publicada en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). La Orden APA/383/2025, de 22 de abril, que regula esta ayuda, fijó una compensación de 11.800 euros por hectárea.

En virtud de esta orden, el derecho a esta ayuda para los titulares de explotaciones identificadas conforme a la cartografía realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y publicada en su sección de Agua del Geoportal, es independiente a la posterior tramitación de los correspondientes expedientes para pasar formalmente, en su caso, a ser dominio público hidráulico.

Cabe recordar que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valoró de manera positiva la publicación, por parte del Ministerio de Agricultura, de las primeras ayudas de 11.800 euros por hectárea destinadas a titulares de parcelas severamente afectadas por la DANA al encontrarse muy próximas a cauces públicos que se vieron desbordados por la riada. Sin embargo, la organización agraria presidida por Cristóbal Aguado insistía en que esta línea de compensación para reparar los daños agrarios se vea complementada con ayudas adicionales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con el objeto de indemnizar a estos afectados por la pérdida de propiedad de sus parcelas en el momento en que pasen a pertenecer a Dominio Público Hidráulico (DPH).