El Ministerio de Agricultura impulsa el Plan de Formación Continua de técnicos rurales como herramienta de modernización en el medio rural

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en su página web el Plan de Formación Continua 2026 para el personal técnico del medio rural, con el objetivo fundamental de impulsar la formación agroalimentaria como una herramienta clave en el desarrollo rural.

El plan contempla 61 actividades formativas en las que se abordarán diversos temas de especial relevancia, como el relevo generacional, la incorporación de las mujeres al sector primario, la innovación y la digitalización, la gestión de regadíos, la sanidad animal o el asesoramiento técnico, entre otros ámbitos estratégicos que impactan directamente en el medio rural.

Los cursos están dirigidos a técnicos y técnicas que desarrollan su labor en distintos ámbitos del medio rural, entre los que se incluyen el personal de las distintas administraciones públicas, redes y grupos de acción local; organizaciones profesionales agrarias; cooperativas y asociaciones del medio rural; agentes de empleo y desarrollo local; así como titulados universitarios que trabajan en el sistema de asesoramiento a los potenciales beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en materia de gestión de tierras y explotaciones agrarias.

Esta nueva edición del Plan de Formación Continua mantiene la modalidad dual, con acciones formativas tanto virtuales como presenciales. Los cursos y jornadas en modalidad virtual se desarrollarán a través de una plataforma de formación específica, mientras que las actividades presenciales tendrán lugar en las instalaciones del ministerio u otras ubicaciones habilitadas. Algunos cursos combinan ambas modalidades.