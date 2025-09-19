El Ministerio de Agricultura eleva a 19,2 millones el pago de ayudas a los productores de frutos de cáscara afectados por la sequía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con la que eleva ya a 19,2 millones de euros el pago de esta línea de apoyo -el 96% del presupuesto total asignado- a un total de 16.423 productores.

La nueva resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, por un importe de 114.043 euros. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsada por el Gobierno para apoyar al sector agrario y los fondos provienen de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE).

La ayuda está destinada a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como a productores de avellano en regadío en Tarragona, que han padecido la falta de agua el pasado año.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.

La relación de agricultores, el número de hectáreas elegibles de frutos de cáscara y la cuantía de la ayuda a percibir de los 19,2 millones aprobados se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica del FEGA.

Distribución por provincias de esta ayuda

Provincia Nº titulares de explotaciones Importe ayuda (€) Almería 6 26.904 Castellón 1 1.286 Murcia 25 81.610 Tarragona 1 4.036 Valencia 1 207 Total 34 114.043

Nota: las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario tiene más superficie objeto de ayuda.

Número de titulares e importes concedidos hasta la fecha por provincias

Provincia Nº titulares de explotaciones Importe ayuda (€) Alicante 1.026 979.485 Almería 2.643 4.330.633 Castellón 2.427 1.947.039 Murcia 4.386 7.131.249 Tarragona 3.132 2.483.429 Valencia 2.809 2.316.031 Total 16.423 19.187.866

Nota: las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario tiene más superficie objeto de ayuda.

Para más información puede consultar la web del FEGA: Ayudas excepcionales a frutos de cáscara (sequía)