ARANCELES
MERCOSUR
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
DANA Y SEQUÍA

El Ministerio de Agricultura eleva a 19 millones de euros el pago de las ayudas a los productores de frutos de cáscara de secano afectados por la sequía

por | Ago 7, 2025 | Agricultura, Cultivos Industriales, sequia-heladas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), una nueva resolución de concesión de ayudas destinadas a los productores de frutos de cáscara de secano para paliar los efectos de la sequía sobre la producción en 2024. En esta ocasión, 188 titulares de explotaciones agrícolas recibirán un total de 355.861 euros, que serán abonados en sus cuentas bancarias a lo largo del mes de agosto.

Con esta nueva resolución, el ministerio ha concedido ya ayudas por valor de 19 millones de euros a un total de 16.389 productores, lo que representa el 95,4% del presupuesto asignado a esta línea. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsado por el Gobierno para apoyar al sector agrario ante la sequía.

La ayuda está dirigida a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como de avellano en regadío en Tarragona, que han padecieron la falta de agua durante 2024.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones que recibieron ayudas directas de la PAC en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden importes inferiores a 200 euros.

La resolución publicada incluye a aquellos agricultores que han regularizado su situación tributaria y con la Seguridad Social. La relación de beneficiarios, superficies elegibles y cuantías concedidas puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La distribución por provincias del nuevo pago es el siguiente:

Provincia Nº titulares de explotaciones Importe ayuda (€)
Alicante 11 15.202
Almería 29 69.296
Castellón 17 27.969
Murcia 75 171.677
Tarragona 31 44.417
Valencia 25 27.300
Total 188 355.861

(Nota: las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario tiene más superficie objeto de ayuda)

La distribución del total de las ayudas concedidas hasta el momento se refleja en el siguiente cuadro.

Provincia Nº titulares de explotaciones Importe ayuda (€)
Alicante 1.026 979.485
Almería 2.637 4.303.729
Castellón 2.426 1.945.752
Murcia 4.361 7.049.639
Tarragona 3.131 2.479.393
Valencia 2.808 2.315.825
Total 16.389 19.073.823

(Nota: las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario tiene más superficie objeto de ayuda)

Los expedientes correspondientes a titulares que presentaron alegaciones a la resolución provisional están aún en estudio y se resolverán en futuras publicaciones.

Hay disponible más información sobre esta línea de ayudas en este enlace al  portal web del FEGA.

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×