El Ministerio de Agricultura aprueba nuevas extensiones de norma para ovino, aves, de caza y cerdo ibérico para reforzar su competitividad

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes 11 las órdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por las que se aprueban las extensiones de normas propuestas por las organizaciones interprofesionales de los sectores cárnicos del ovino y caprino (Interovic), avícola (Avianza), de caza (Asiccaza) y de cerdo ibérico (ASICI).

Estas extensiones se aplicarán al conjunto de cada sector y establecen aportaciones económicas obligatorias para financiar actividades de interés común.

Las medidas han sido aprobadas tras el informe favorable del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIA), en su sesión del pasado 24 de octubre.

Estos son algunos detalles de las extensiones de norma que aplicarán las distintas interprofesionales.

La Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne (Interovic) propone una extensión de norma por cinco años, a partir del 1 de diciembre de 2025. Sus acciones se centran en la promoción del sector, el impulso a la investigación e innovación tecnológica, y la mejora del acceso a información sobre producción y mercados.

La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) plantea una extensión de tres años, con campañas de comunicación y promoción de la carne de pollo, pavo y codorniz, estudios de mercado y medidas para mejorar la coordinación sectorial.

La Asociación Interprofesional de Carne de Caza (Asiccaza) establece una extensión de cinco años, orientada a mejorar la calidad de los productos, desarrollar programas de I+D, ofrecer formación especializada y fortalecer el conocimiento del sector y sus productos.

La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) presenta una extensión de cinco años, desde el 2 de enero de 2026. Incluye acciones de promoción del consumo y conocimiento de los productos ibéricos, fomento de la I+D, mantenimiento y mejora del sistema informático ITACA, y apoyo al cumplimiento de la norma de calidad del ibérico.