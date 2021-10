El Ministerio de Agricultura abre el plazo para solicitar para este año las subvenciones a explotaciones de titularidad compartida

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este lunes 4 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un extracto de la convocatoria para el ejercicio 2021 para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, con objeto de contribuir al pago de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana, 5 de octubre y concluye el 19 de octubre.

Podrán optar a estas ayudas las explotaciones agrarias que se encuentren inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un mes de antelación a la fecha en que se publique este extracto de la convocatoria en el BOE.

La convocatoria de estas subvenciones las aprobó el pasado martes 28 de septiembre el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 819/2021, en el que también se establecen las bases reguladoras de la misma. La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de un millón de euros.

Tras el anuncio del Ministerio de estas subvenciones a explotaciones ha habido muchas reaciones. Así, la COAG y CERES Castilla y León valoran positivamente que se siga avanzando en la mejora de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que en breve cumple su primera década de existencia pero que, sin embargo, se encuentra a años luz del objetivo que se marcó cuando fue creada, alcanzar las 100.000 explotaciones agrarias de titularidad compartida en el conjunto del estado español.

Por su parte, ASAJA CyL, que es la entidad que más titularidades compartidas ha gestionado en toda España, siendo Castilla y León como comunidad y León como provincia las que tienen más parejas de agricultores gestionando la explotación bajo este modelo asociativo, valora positivamente esta nueva ayuda, que, aunque no sea cuantitativamente muy importante, sí es un aliciente más para quienes apuestan por este sistema, que permite incorporar de forma activa a las mujeres al sector.

Asimismo, la Federación de Asociación de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha celebrado la aprobación del real decreto para incentivar económicamente la adopción de la titularidad compartida por parte de las explotaciones agrarias. No obstante, confían en que este «sea el primer paso de un cambio de rumbo» e instan a las Comunidades Autónomas a seguir este camino; «y es que no es casualidad que la desigualdad entre el número de explotaciones en titularidad compartida inscritas en ellas sea tan evidente». Desde la federación, además, han recordado que «Dentro de dos semanas celebraremos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. No queremos palabras bonitas entonces sino acciones ya».