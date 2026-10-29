El Ministerio autoriza el uso de las soluciones de biocontrol para cultivos como la vid., el olivo y diversas frutas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha autorizado el uso de las soluciones de biocontrol de TIMAC AGRO, TUSAL y KATHAR, a olivo, vid (uva para vinificación y uva de mesa), manzano y melocotonero, incluyendo paraguayo, nectarino y otras variedades e híbridos asociados a este cultivo.

De este modo, los agricultores que dispongan de estos cultivos cuentan ahora con dos soluciones biológicas altamente eficaces para combatir enfermedades de forma responsable y segura.

“Ambas respetan plenamente el entorno, sin suponer ningún riesgo para los seres humanos, los animales, el medio ambiente y otros cultivos, favoreciendo unas producciones saludables y de calidad”, aseguran desde la compañía de fertilizantes y bioestimulantes.

Con esta nueva autorización, TUSAL y KATHAR amplían su uso a algunos de los cultivos más representativos y estratégicos de la agricultura española. Según datos del MAPA, España cuenta con cerca de 2,8 millones de hectáreas de olivar, lo que la sitúa como el país con mayor superficie olivarera del mundo, y con alrededor de 930.000 hectáreas de viñedo, destinadas tanto a uva de vinificación como de mesa, que la convierten también en líder mundial en superficie vitícola.

PROTECCIÓN Y COMBATE DE HONGOS FITOPATÓGENOS

Gracias a la acción conjunta de dos cepas exclusivas de Trichoderma, TUSAL y KATHAR constituyen herramientas eficaces para hacer frente a los principales hongos fitopatógenos. Además, actúan reforzando los mecanismos naturales de defensa de la planta, mejorando su tolerancia frente a situaciones de estrés abiótico y promoviendo un mayor desarrollo radicular, lo que se traduce en un aumento del rendimiento y la productividad.

Con esta ampliación, TIMAC AGRO refuerza su apuesta por soluciones biológicas desarrolladas a partir de microorganismos seleccionados y formuladas mediante una tecnología exclusiva. “Nuestras soluciones no solo ofrecen una eficacia contrastada en campo, sino que también mejoran la biodiversidad, reduciendo a cero los residuos y minimizando el impacto ambiental, al mismo tiempo que favorecen la regeneración del suelo”, señalan desde la compañía.