El Ministerio actualiza el protocolo de movimientos para Lengua Azul y EHE con nuevas condiciones para el traslado de ganado

El Ministerio de Agricultura ha actualizado el protocolo de movimientos de ganado por lengua azul y Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) tras la entrada en vigor, el pasado 1 de noviembre, de las nuevas normas comunitarias que regulan los desplazamientos de bovinos y ovinos en función de la situación epidemiológica de ambas enfermedades.

Tras la recategorización de la Lengua Azul (categoría D+E) y la adaptación de ambas enfermedades a la normativa comunitaria, el Ministerio ha publicado un nuevo protocolo para regular los movimientos de bovinos y ovinos desde zonas afectadas. Basado en medidas como la vacunación, las pruebas diagnósticas o la protección frente a vectores, el nuevo sistema sustituye las anteriores restricciones territoriales por un modelo basado en la evaluación del riesgo sanitario, con el fin de facilitar los movimientos de ganado y el comercio de animales manteniendo las garantías sanitarias.

Con el objetivo de facilitar la aplicación de la nueva normativa, el MAPA también ha actualizado la información sobre la circulación de los distintos serotipos del virus de la Lengua Azul detectados en España durante los dos últimos años, tomando como referencia las áreas situadas en un radio de 150 kilómetros alrededor de los focos declarados. Esta información servirá para determinar las condiciones aplicables a los movimientos de animales tanto en el ámbito nacional como en el comercio intracomunitario.

En Castilla y León, los datos publicados reflejan una amplia distribución de la enfermedad. Las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora presentan circulación de los serotipos 1, 3, 4 y 8; León registra los serotipos 3, 4 y 8; Palencia los serotipos 3 y 8; y Soria los serotipos 1, 3 y 8.

La información sobre Lengua Azul, Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, el protocolo de movimientos y los requisitos exigidos por otros Estados miembros para el traslado de animales puede consultarse en las páginas específicas habilitadas por el MAPA.

Desde Asaja Castilla y León se recomienda consultar la documentación actualizada y verificar las condiciones exigidas antes de realizar movimientos de ganado.

Consulta información actualizada MAPA

Nuevo protocolo movimientos para España_1 noviembre 2026