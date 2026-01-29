El Ministerio aborda con las comunidades autónomas la aplicación en España del paquete legislativo sobre el vino y los pasos a seguir

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, ha mantenido este jueves 29 una reunión con los directores generales de las comunidades autónomas para tratar la aplicación en España de las medidas incluidas en el paquete legislativo del vino aprobado por la Unión Europea y los siguientes pasos a seguir al respecto.

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado entre el Consejo de la UE y Parlamento Europeo sobre el paquete legislativo del vino que la Comisión Europea había presentado en marzo de 2025, actualmente se ultima la revisión jurídico-lingüística de los textos de reglamento, para su adopción formal por ambas instituciones. Se prevé que los reglamentos modificados puedan publicarse en marzo.

Este paquete legislativo recoge las recomendaciones políticas del Grupo de Alto del Vino que se pueden aplicar más a corto plazo y que comportan la modificación del reglamento de la Organización Común de Mercados, de los planes estratégicos nacionales de la Política Agraria Común (Pepac) y del reglamento de descripción, presentación y etiquetado de productos vitivinícolas aromatizados.

MUCHAS DE LAS MEDIDAS QUE RECOGE EL PAQUETE EUROPEO FUERON IMPULSADAS POR ESPAÑA EN CONSENSO CON EL SECTOR Y LAS CCAA

Este grupo de trabajo fue creado por la Comisión Europea para hacer frente a los múltiples desafíos que tiene ante el sector vitivinícola de la Unión y realizó sus trabajos entre septiembre y diciembre de 2024. Sus recomendaciones políticas, que fueron adoptadas por unanimidad de los Estados Miembros, se articulan en tres ejes de acción: gestión del potencial productivo del vino, fortalecimiento de la resiliencia del sector en un mercado cambiante y su adaptación al cambio climático y adaptación a las tendencias del mercado y aprovechamiento de las nuevas oportunidades.

Durante todo este proceso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mantenido un diálogo permanente con las comunidades autónomas y representantes del sector para defender los intereses de España en este paquete legislativo.

De hecho, muchas de las medidas que recoge el paquete fueron impulsadas por España, como la flexibilización del sistema de autorizaciones, las modificaciones de la intervención de promoción en terceros países, las exenciones del etiquetado nutricional y de la lista de ingredientes para la exportación y una mayor financiación para permitir la adaptación al cambio climático.

En la reunión celebrada hoy, la directora general ha informado de que, si bien la voluntad compartida es poner cuanto antes en marcha las medidas que contempla el paquete, para algunas de ellas, como el arranque con fondos nacionales o las limitaciones en la concesión de autorizaciones, será necesario esperar a la publicación de la legislación secundaria de la UE para iniciar la tramitación de la normativa de aplicación nacional.

No obstante, el ministerio ha reunido a las comunidades autónomas para comenzar a trabajar en su puesta en marcha con la mayor celeridad posible y la próxima semana lo hará con el sector.