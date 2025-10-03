El Ministerio abona 39,6 millones en ayudas de entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea para la reparación de daños causados por la DANA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un nuevo pago de 39,6 millones de euros, con ayudas que oscilan entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea, en ayudas directas para compensar a 4.235 titulares de explotación, que repararan los daños ocasionados en sus infraestructuras por la DANA por sus propios medios.

Estas ayudas corresponden a la línea de subvenciones de la Orden APA/383/2025, de 23 de abril, que el ministerio puso en marcha a petición de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agroalimentarias y de los ayuntamientos de la zona para acelerar la recuperación del potencial productivo.

La subvención establecida para esta línea fija unas cantidades que varían en función de la intensidad de los daños en la zona en la que se encuentren las parcelas afectadas y que oscila entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea.

En los próximos días se procederá a la publicación de un segundo listado con la propuesta de cuantías, tras analizar las alegaciones recibidas y está previsto un tercero, que completarán el conjunto de resoluciones previstas en esta línea de apoyo.

Cabe recordar que de forma paralela a estas ayudas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha acordado otras medidas para que los afectados por la DANA con daños en infraestructuras de sus parcelas habrían preferido optar a que la empresa pública Tragsa repare los daños sufridos y realice los trabajos de recuperación del potencial productivo. Asimismo, también estas medidas se han dirigido a aquellos que no pudieran acogerse a la citada ayuda por no ser titulares de explotaciones agrarias, con daños en infraestructuras de sus parcelas.