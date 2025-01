‘El milagro’ en la lengua azul: Ministerio y Junta ponen fin a 20 años de inmovilizaciones a muchos ganaderos de Cádiz y Málaga

ASAJA-Cádiz ha celebrado este miércoles 8 el compromiso alcanzado por el Ministerio de Agricultura con la Junta de Andalucía, al optar por implantar un Programa Voluntario de Control de la Lengua Azul, al igual que el resto de países europeos, lo que implica el fin de 20 años de inmovilizaciones del ganado en las comarcas de La Janda y el Campo de Gibraltar, además de otras cuatro más en la provincia de Málaga.

La buena interlocución que mantienen ASAJA Cádiz y la Federación de ADSG con la Consejería de Agricultura, la gran profesionalidad y «el saber escuchar las necesidades del sector» de esta última, han conseguido que el trabajo llevado a cabo en estos últimos meses, e intensificado estas semanas atrás, obtenga sus frutos. «Por fin el Ministerio de Agricultura ha sido sensible con nuestro sector y nuestra provincia y ha entendido que la situación que estaban sufriendo los ganaderos de La Janda y Campo de Gibraltar, además de otras cuatro comarcas de Málaga, desde hace 20 años y agravado con la reciente aparición del serotipo 3 de Lengua Azul, no podía mantenerse por más tiempo». Las pérdidas económicas, en estas seis únicas comarcas de toda España, por no poder enviar terneros a cebaderos ni mataderos ni poder mover el ganado para vida, eran «insostenibles».

«LOS MOVIMIENTOS SERÁN MÁS FLEXIBLES DENTRO DEL PAÍS, Y EN LAS EXPORTACIONES SERÁ EL QUE EXPORTE QUIEN DEBA CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE CADA PAÍS DE DESTINO»

Ahora, el acuerdo alcanzado ha logrado «que toda España sea considerada zona restringida, es decir, que todo el mapa español sea de un mismo color», por lo que el ganado vacuno podrá moverse libre por todo el territorio español sin necesidad de vacunar, y someterse, en el caso del ganado ovino, a un programa de control voluntario, «como hacen el resto de países europeos».

Así, «los movimientos serán más flexibles dentro del país, y en cuanto a la exportaciones, será el ganadero que exporte quien deba cumplir con los parámetros de cada país de destino».

Por ello, ASAJA Cádiz y la Federación Andaluza de ADSG, han felicitado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, «tanto a su titular, el Consejero, como a la Viceconsejera, Secretario general y al Director general», «por la excelente negociación mantenida con el Ministerio y el trabajo llevado a cabo» que pone fin «a 20 años en los que se ha aplicado una medida que no tenía sentido». Además, la entidad agroganadera ha aplaudido la sensibilidad de ambas administraciones, «de manera especial, a la Junta, al entender y asumir nuestras propuestas, basadas en criterios estrictamente técnicos, y haber sabido trasladarlos al Ministerio de manera óptima».

Mientras este Acuerdo no se refleja en la normativa correspondiente, con su consiguiente publicación en el boletín oficial, y que se prevé ocurra en un plazo breve, la Consejería de Agricultura «ya trabaja con las organizaciones agrarias y con la Federación de ADSG, para buscar una vía que permita aplicar ya estos acuerdos alcanzados. Después de 20 años de inmovilizaciones, «los ganaderos de La Janda y Campo de Gibraltar no pueden estar otras dos o tres semanas sin poder mover el ganado», puntualizan desde ASAJA Cádiz.

En segundo lugar, al propio Ministerio, «por haber comprendido y asumido que las recomendaciones elevadas por la Junta eran un planteamiento tanto técnico como de sentido común, toda vez que incluso España estaba aplicando un programa distinto al resto de países de la Unión y, en resumen, estábamos jugando con desventaja. Pero es que además había comarcas, como estas dos gaditanas y las cuatro de Málaga, que estaban jugando una misma liga pero siendo de tercera división», inciden desde ASAJA-Cádiz.