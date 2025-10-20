El miedo vuelve a asomarse: Los 18 embalses de CH Duero están ya al 43 por ciento de su capacidad, casi 11 puntos porcentuales menos que hace un año

Los 18 embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran este lunes al 43 por ciento de su capacidad, tras bajar en 19 hectómetros cúbicos en la última semana, que suponen 10.8 puntos porcentuales menos que hace un año aunque 4.1 por encima de la media de la década.

Según ha informado este lunes la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en un comunicado, actualmente la reserva hídrica es de 1.226,9 hectómetros cúbicos, es decir, el 43 por ciento de su capacidad.

En León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, de los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35,2 por ciento. El de Riaño, el mayor de los 18 que gestiona la CHD, está al 39,2 por ciento.

En Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión, figuran este lunes al 28,5 por ciento; y también en la provincia palentina, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, están al 53,6 por ciento.

En Burgos, los pantanos de Arlanzón y Úzquiza, del Sistema Arlanza, tienen un 57,9 por ciento de agua almacenada.

En cuanto al pantano soriano de la Cuerda del Pozo, del Sistema Alto Duero, figura al 60,5 por ciento.

Y en Segovia, los de Linares del Arroyo y el Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja están al 45 por ciento.

En Ávila, el del Castro de las Cogotas, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, cuenta con un 47,3 por ciento de agua almacenada .

Y en Salamanca, el de Santa Teresa, del Sistema Tormes, y el segundo mayor de los que gestiona la CHD, está al 50,1; y los de Irueña y Águeda, del Sistema Águeda, al 37,3 por ciento.