El miedo es muy real: un estudio del Parlamento Europea alerta sobre el riesgo de renacionalización presupuestaria y de normas en la futura PAC

Unión de Uniones ha visto reforzadas sus críticas a la propuesta para la futura PAC en un estudio elaborado para la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en el que evalúa la propuesta y sus impactos sobre la viabilidad de las explotaciones y compara determinados aspectos con la Política Agraria actual, en el que alerta sobre el riesgo de renacionalización presupuestaria y de normas.

Unión de Uniones explica que el estudio, que será presentado esta semana en la COMAGRI, analiza los ámbitos de la PAC relativas a la futura financiación, estructura general, perspectiva medioambiental, apoyo a la renta y apoyo a la resiliencia. Su principal conclusión indica que, si bien la Comisión Europea plantea con su reforma una simplificación, una posible mejora del enfoque hacia el agricultor y ganadero profesional y mayor flexibilidad, existe la preocupación sobre el futuro nivel de presupuesto agrario.

De la misma forma, pondría en entredicho el balance entre objetivos comunes europeos y las flexibilidades nacionales y sus implicaciones para los ingresos agrarios, los resultados medioambientales y la viabilidad a largo plazo de la agricultura en la UE.

Unión de Uniones hace hincapié en los cambios a nivel presupuestario que recoge el estudio. Frente a reformas anteriores, donde el problema era el recorte presupuestario, «en esta reforma se le añaden al recorte una mayor dependencia de prioridades de los Estados miembro para determinar cuánto se financia la PAC en su Estado miembro y sobre qué intervenciones, que se configurarán en los Planes País, y el efecto desincentivador para los Estados miembro que puede tener la obligación de aportar contribuciones nacionales a determinadas intervenciones».

«LA PROPUESTA DE LA CE DEFIENDE AJUSTAR LAS MEDIDAS A LAS REALIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBRO, PERO EL EFECTO QUE VEMOS ES EL DE UNA PAC A 27 RITMOS Y CON 27 PRIORIDADES”

En este sentido, la organización recalca la posibilidad del Parlamento Europeo en fijar una postura negociadora que enmiende las disposiciones que ponen en riesgo el papel común y de apoyo al sector de la PAC. Por ejemplo, en lo que respecta a la ampliación de las contribuciones nacionales, hasta ahora consignadas a intervenciones de desarrollo rural, a las intervenciones sectoriales o a todas las intervenciones con carácter ambiental (dada la fusión de eco-regímenes y medidas agroambientales).

«La propuesta de la Comisión dice proveer modificaciones que permitan ajustar las medidas a las realidades de los Estados miembro, pero el efecto que vemos es el de una PAC a 27 ritmos y con 27 prioridades según la disponibilidad financiera e intereses de cada Estado miembro» critican desde Unión de Uniones

Si bien muchas de las cuestiones acabarán dirimiéndose con el resultado de los trílogos, Unión de Uniones recuerda que la pieza clave depende del Consejo Europeo, el Marco Financiero Plurianual. «Incluso si se mantiene el presupuesto asegurado para intervenciones a la renta, éste supone un recorte del 15% con respecto al presupuesto actual según el estudio, y aun así se requiere financiación más allá de esta partida para la PAC, por lo que un acuerdo que no amplíe el presupuesto del MFP en general y no blinde uno para la agricultura será un fracaso para el sector agrario».