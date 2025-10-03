El mercado nacional se mantiene otra semana más estable mientras Sudamérica gana protagonismo en las exportaciones de cereales

En una semana marcada por la denuncia del sector por el estado de emergencia y de ruina que están viviendo, el mercado nacional se mantiene otra semana más estable, y en gran medida ajeno a estas denuncias, mientras Sudamérica gana protagonismo en las exportaciones.

Con este panorama, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

Mercado nacional estable: Trigo sin cambios en Salamanca y León, cebada plana con repunte en Sevilla y maíz con movimientos dispares en León y Toledo. Europa bajo presión: Trigo y maíz resisten en soportes cercanos a 190 €/t y 185 €/t, aunque la abundancia mundial y la debilidad exportadora francesa frenan cualquier recuperación. EE. UU. y Sudamérica marcan el ritmo: El USDA proyecta cosecha amplia de maíz y trigo, pero la falta de demanda china pesa en Chicago; mientras Brasil y Argentina consolidan su dominio en exportaciones de soja y maíz hacia Asia.

La calma sigue siendo la tónica en las lonjas españolas con otra semana más estable. En el trigo, Salamanca y León repiten precios, con apenas algún ajuste en Palencia. En cebada semana sin apenas variaciones, salvo un repunte puntual en Sevilla. Con el maíz ha habido movimientos desiguales entre estabilidad en León y ajustes en Toledo. La soja arranca su andadura ya que comienza a cotizar en puertos los precios para 2026.

EL INFORME DE LA USDA PARA EL TRIGO ELEVA LA PRODUCCIÓN A MÁXIMOS DE CINCO AÑOS Y SUDAMÉRICA GANA PROTAGONISMO

El USDA elevó la producción de trigo a máximos de cinco años, lo que presiona las cotizaciones.

En maíz y soja, las previsiones de rendimiento se ajustan a la baja, pero la ausencia de compras chinas mantiene el sesgo bajista: entre enero y agosto, EE. UU. solo exportó 5,9 Mt de soja a China, muy lejos de los 26,8 Mt del año anterior.

Chicago osciló entre rebotes puntuales por exportaciones y caídas arrastradas por la fortaleza del dólar, la presión de la soja y la competencia de Argentina. Los precios se sostienen con dificultad en los soportes: trigo en 185–189 €/t y maíz en 181–186 €/t.

La abundancia global y la debilidad exportadora francesa continúan pesando, aunque factores externos como la caída del euro, el petróleo más caro y las tensiones en el Mar Negro aportaron cierto apoyo.

Las licitaciones internacionales (Argelia, Arabia Saudí, Jordania) ayudaron a estabilizar al trigo francés, mientras la cosecha de maíz avanza con rapidez en el país.

Ucrania también gana protagonismo con precios del trigo en puertos al alza (216–224 $/t), impulsados por fuerte demanda y ventas contenidas.

Argentina proyecta una campaña de trigo colosal con 22 Mt y rendimientos cercanos a máximos históricos, mientras el maíz y el girasol amplían superficie.

Por otro lado Brasil consolida su dominio exportador: en septiembre marcó récord con 6,5 Mt de soja exportada y ya envió 67,3 Mt a China en lo que va de año. En maíz, preocupa mantener un ritmo de 5 Mt/mes entre noviembre y enero para cumplir la meta anual.