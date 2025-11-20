El mercado de maquinaria usada muestra señales de recuperación, con un sector agrícola más cauteloso pero con un mercado de tractores estable

Después de varios meses de estancamiento, el mercado europeo de maquinaria usada empieza a mostrar una recuperación, con un sector agrícola más cauteloso pero con un mercado de tractores estable. La edición europea del Informe de Tendencias del Mercado de Maquinaria Usada de itchie Bros. correspondiente al tercer trimestre de 2025 refleja un mercado que vuelve al equilibrio, con mayor confianza por parte de los compradores, precios estabilizados y un auge del comercio transfronterizo.

Este informe, basado en los resultados de las subastas de Ritchie Bros. y en los datos de la web de anuncios clasificados de Mascus, muestra que el mercado europeo ha pasado de una fase de recuperación a una etapa de reconfiguración. Los compradores se inclinan por equipos más jóvenes y conformes a normativa, mientras que los vendedores encuentran un mercado con mayor liquidez y mejores valores de reventa. A finales de 2025, los equipos compactos siguen liderando esta transición, respaldando un mercado secundario más sólido y pragmático.

La maquinaria de construcción continúa liderando el crecimiento del mercado, con las categorías de maquinaria compacta y de movimiento de tierras, mostrando resiliencia.

EL SECTOR AGRÍCOLA SE MUESTRA MÁS CAUTELOSO, CON UN MERCADO DE TRACTORES ESTABLE

Sin embargo, el mercado de maquinaria agrícola mostró un comportamiento más moderado. Los inventarios envejecidos han provocado una disminución de los precios medianos, y la inversión contenida refleja márgenes más bajos, menos subvenciones y costes de producción sostenidos. Aun así, la actividad en el mercado europeo de tractores se he mantenido estable.

Mascus registró un aumento del 3% en la demanda, mientras que las subastas vendieron un 1% más de unidades. Los precios medianos bajaron un 5% hasta 35.100 €, debido a unidades más antiguas y con más horas de uso.

Los principales mercados compradores en subastas fueron España, Alemania y Francia, mientras que en Mascus, la mayor demanda provino de Alemania, Suecia y Dinamarca.

Las marcas más vendidas en las subastas de Ritchie Bros. fueron New Holland, Deutz-Fahr y Claas, mientras que en Mascus las más buscadas fueron John Deere, New Holland y Massey Ferguson.

CONCLUSIONES CLAVES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2025

«En Europa vemos un mercado con más seguridad y determinación», afirma Duncan Ainscough, Director de Ventas de Ritchie Bros. EMEA. «Los compradores toman decisiones informadas centradas en el valor, con el objetivo de adquirir equipos eficientes y conformes a normativa que encajen con sus planes operativos a largo plazo. Al mismo tiempo, nuestros datos indican que los vendedores se benefician de una liquidez renovada y de un aumento notable del comercio transfronterizo, con una demanda de maquinaria usada de calidad que continúa creciendo más allá de los mercados domésticos».

España se situó entre los tres principales mercados europeos que más compraron palas cargadoras, excavadoras de cadenas, miniexcavadoras y tractores. Las ventas de excavadoras de cadenas aumentaron un 35% interanual, impulsadas por el desarrollo continuo de infraestructuras. El mercado sigue equilibrando la demanda doméstica con una creciente actividad exportadora.

El informe completo está disponible para descarga gratuita, con un análisis detallado del mercado actual y recomendaciones útiles para los profesionales del sector.