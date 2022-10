El mercado de cereales en la lonja del Ebro sigue con subidas y sin atisbo de conseguir una tranquilidad a corto plazo

Sigue el mercado de los cereales con precios al alza en la lonja del Ebro y sin atisbo de conseguir una tranquilidad a corto plazo debido a un buen número de factores que llevan a que el mercado de cereales siga tensionando. Las últimas noticias para la reactivación del corredor de Ucrania no son buenas; las previsiones a la baja de producción de maíz en Europa; los problemas en el puerto que continúan otra semana más y las dificultades en la logística para conseguir oferta de Francia serían alguno de ellos.

No hay muchas operaciones ni se hacen grandes volúmenes pero las fábricas no están cubiertas para todo el mes y mantienen la demanda.

Siguen subiendo con fuerza las cebadas y los trigos blandos. Sube con menos fuerza el maíz por la presión de la cosecha. Los trigos duros siguen al alza y están buscados después de unas semanas con una tranquilidad y con una demanda desparecida. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Semana sin cambios en la tablilla forrajera en un mercado en equilibrio por las intenciones de las dos partes. El comprador no quiere pagar más porque no le sale rentable y el vendedor no quiere bajar debido a la escasa oferta en los almacenes.

La climatología permitirá que haya más cortes, si bien, si las lluvias aparecen los trabajos en el campo se pararán y la calidad será menor.