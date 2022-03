El mercado cerealista ya se pregunta hasta cuándo cotizará la invasión de Ucrania y se podrá recuperar una cierta normalidad

¿Hasta cuándo cotizará la invasión de Ucrania en los mercados cerealistas?. Esta la pregunta que se hacen los mercados mundiales en una perspectiva que parece alargarse en el tiempo y con pocos visos de solución, pero que está afectando a las cotizaciones cada semana. Y esto se ha visto en la lonja de León, donde han repetido todas las variedades.

En los mercados cerealistas cotiza una prima importante debido a la invasión rusa de Ucrania, y a partir de ahora la vista está puesta en las nuevas siembras que tiene que realizar Ucrania de maíz y girasol y la cosecha de cereales de invierno (trigo y cebada).

Los primeros datos indican que entre el 30% y el 50% de la superficie dedicada a maíz y girasol no completará sus siembras, y una superficie importante de trigo y de cebada no se llegará a cosechar si no hay una rápida solución al conflicto, además hay que tener en cuenta el daño que se está causando a las infraestructuras portuarias dedicadas a la exportación la propia invasión de Ucrania.

Por otra parte las primeras estimaciones de producción de cereales en España auguran un descenso de producción de unas 2 millones de tonelada respecto a 2.021, pasando de 7,3 millones de toneladas de trigo a 6,1 millones de toneladas, de 8,9 millones de tonelada de cebada a 8,1 millones de toneladas y un descenso menos acusado en maíz de 3,7 millones de toneladas a 3,6 millones de toneladas; el total de la producción de cereales en España pasaría de 23 millones de toneladas a 21 millones de toneladas.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 23-03-22 DE LA LONJA DE LEÓN



Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 355,00 355,00 = Cebada 340,00 340,00 = Triticale 343,00 343,00 = Centeno 320,00 320,00 = Avena 340,00 340,00 = Maíz * 340,00* 340,00* =

* Maíz con menos del 15% de humedad.

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,35 1,35 = Negra 3,20 3,20 = Palmeña Redonda 1,70 1,70 = Planchada 1,35 1,35 = Plancheta 1,65 1,65 = Pinta 1,00 1,00 = Riñón de León 1,20 1,20 = Redonda 1,20 1,20 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 240,00 240,00 = Jaerla S/C S/C Kennebec 170,00 170,00 = Red Pontiac 190,00 190,00 = Red Scarlett 150,00 150,00 = Hermes 190,00 190,00 = Yona 150,00 150,00 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 192,00 192,00 = Alfalfa paquete deshidratado 245,00 245,00 = Paja 1ª (Cebada) 39,00 39,00 = Veza forraje de 1ª 150,00 150,00 = Forraje 120,00 120,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes S/C S/C

* Precio leche entregada sept-oct-nov-dic

3,7 Materia Grasa

3,10 Proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,0839 0,0839* = Leche de cabra 0,0937 0,0937* =

E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero.

Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,72 y leche cabra 9,22 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg. 3,30 3,30 = Cabritos hasta 11 kg 3,30 3,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 40,00 40,00 = Corderos 15,1-18 kg 75,00 75,00 = Corderos 18,1-23 kg 77,00 77,00 = Corderos 23,1-27 kg 85,00 85,00 = Corderos 27,1-35 kg 95,00 95,00 = Ovejas vida merino 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf * 100,00 100,00 = Ovejas sacrificio 1ª 80,00 80,00 = Ovejas sacrificio 2ª 40,00 40,00 =

* Sin carta