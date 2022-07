El melón y la sandía ya cotizan en lonja tras el adelanto de la campaña debido al alto ritmo de la recolección

La Lonja de precios para el melón y la sandía de Castilla-La Mancha ha iniciado su décima temporada antes de lo previsto como consecuencia del ritmo más acelerado de lo previsto en la recolección.

Ha arrancado con una cotización de 28-30 céntimos por kilo para el melón de categoría extra y de 35-38 céntimos las sandías de primera categoría. (ver todas las cotizaciones aquí).

Durante la primera sesión de la campaña, que estaba previsto se celebrara el próximo miércoles pero que se ha adelantado a este jueves, se ha fijado el precio de referencia del melón de primera categoría en 21-23 céntimos por kilo y entre 17-19 para el de segunda.

Respecto a la sandía, tanto la blanca como la negra sin pepitas de Primera categoría han cotizado a 35-38 céntimos por kilo y las de segunda categoría han comenzado con una horquilla de 29-31 céntimos por kilo.

El resto de categorías aún no cotizan, ya que no hay existencias porque la campaña no ha hecho más que comenzar y no ha arrancado la recolección, según ha explicado en un comunicado el presidente de la Lonja, Cristóbal Jiménez, quien ha recordado que “hay poco producto aún, se tiene que generalizar la campaña”.

De hecho, será el lunes 25 de julio cuando se generalice en Castilla-La Mancha, y se espera que los precios se vayan reajustando a medida que avanza el mes de agosto.

En la primera sesión se ha puesto de manifiesto la existencia de una merma de melones de las primeras plantaciones de la región que se estima se sitúe entre el 15 y el 20 por ciento, aunque este dato no se podrá confirmar hasta las próximas semanas.

Las sesiones de la Lonja se celebrarán, de forma generalizada, cada miércoles, a las 20:00 horas, en las instalaciones de Feria del Campo de Manzanares.

Además, este año vuelven las sesiones itinerantes, después de dos años de celebrarse sesiones sin público y siempre en la sede habitual por la pandemia de covid-19.

De momento está previsto celebrar sesión de la lonja en Membrilla el 4 de agosto, en Tomelloso el 24de agosto, en Argamasilla de Alba el 5 de septiembre, y en Llanos del Caudillo el 8 ese mismo mes.