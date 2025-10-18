El mejor vermut del mundo nace en Jerez de la Frontera: dos pioneros se alzan con el galardón que los World Drinks Awards conceden cada año

En el último programa de ‘Pioneros’ de Jerez Televisión, hemos conocido el caso de dos emprendedores, que se han alzado con el galardón del mejor vermut del mundo 2025, concedido por los prestigiosos World Drinks Awards en Londres. Lo más particular del caso es que, contra todo pronóstico, el vermut proviene de Jerez de la Frontera y no del norte de España, donde existe una verdadera tradición de hacer este tipo de bebida.

La historia de Antonio y Lili, describe el desafío de montar una bodega desde cero, con mucho entusiasmo, pasión y un conocimiento profundo del sector. «Nada es fruto de la suerte o de la improvisación» explica Lili, mientras mira a su pareja Antonio con admiración. «Creo que este reconocimiento mundial a nuestro vermut Xeranthia, es un reconocimiento al trabajo de más de 20 años de Antonio como enólogo, a su preparación como doctor en Química Orgánica y a su tesón por continuar en el sector «.

Liliana Rincón destila amor por el proyecto y por Antonio, por eso, se embarcó en 2017 en fundar la bodega Xeranthia con él. Ella, más centrada en las relaciones comerciales y el marketing, y él con la llevanza de la bodega, la viña y el laboratorio.

APASIONADOS DE LA BODEGA Y DEL SECTOR

Lo cierto es que no paran y siempre tienen gestiones que hacer o personas a las que atender. Su mundo se ha vuelto frenético y, eso, que no fueron pocos los que les tacharon de «locos» cuando decidieron dar el paso de montar solos una bodega en el Marco de Jerez. «Muchos, sí. Han sido muchos los que nos han advertido de que emprender un proyecto así era una locura, pero seguimos adelante. A pesar de haber empezado en un momento crítico, con el Covid, el Brexit, la Guerra de Ucrania, los cambios en los aranceles de Trump…», cuenta Antonio Bustillo.

Pero lo cierto es, que la bodega les está recompensando los disgustos con muchos premios. Tres de tres, se han presentado este 2025 a tres premios y se han traído los tres para Jerez. El Gran Bacchus de Oro en el XXIII Concurso de vinos vermuts y espirituosos Bacchus de la Unión Española de Catadores; El Gran CINVE en la categoría de vermuts, medalla de oro en la categoría de vermut dulce en los World Drinks Awards y, finalmente, ser el mejor vermut del mundo 2025, en los mismos premios.

«Escuchar el nombre de tu vermut en una gala a la que vas sin saber si te lo van a dar o no, te llena de orgullo porque tienes la certeza de que, lo que te ha gustado a ti, también gusta al jurado más exigente del mundo», añade el doctor en Química.

Son humildes, emprendedores y dedican este premio a Jerez, la ciudad en la que se han desarrollado profesionalmente.

Sin duda, su trabajo constante les ha valido para escribir una página de la historia mundial porque, lleguen a donde lleguen, que seguro que va a ser lejos, nadie les va a quitar la alegría de saber que su vermut, Xeranthia, es y será el mejor vermut del mundo 2025.

Un orgullo para su tierra y un ejemplo de que las locuras pueden escribir páginas de la historia.